17 Ocak 2026 Cumartesi günü İSKİ, ASKİ, İZSU ve MESKİ tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla, dört büyük ildeki planlı su kesintisi programları netleşti. Şebeke yenileme, ana isale hattı arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere belirli süreliğine su verilemeyecek. Vatandaşlar ise arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün sular ne zaman gelecek? Hangi il ve ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ, ASKİ, İZSU ve MESKİ tarafından yapılan güncel kesinti programı listesi.

1 /13 Hafta sonu planlarını su kesintilerine göre ayarlamak isteyenler için İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin su arıza detaylarını tek bir içerikte topladık. İşte İSKİ, ASKİ, İZSU ve MESKİ'nin resmi sitelerinden alınan güncel verilerle; kesintiden etkilenen mahalleler ve suların verilmesi planlanan saatler.

2 /13 İstanbul Su Kesintisi: İSKİ 17 Ocak Duyuruları İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) verilerine göre, bugün İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde boru hattı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Beşiktaş & Şişli: Gayrettepe ve Mecidiyeköy civarında ana isale hattı arızası nedeniyle akşam saatlerine kadar kesinti yaşanabilir.

Pendik & Kartal: Üst yapı çalışmalarıyla koordineli yürütülen şebeke iyileştirmesi nedeniyle belirli mahallelerde 4-6 saatlik kesinti öngörülüyor.

Detaylı Sorgulama: İSKİ Planlı Kesintiler Sayfası üzerinden mahallenizi seçerek anlık durum bilgisi alabilirsiniz.

3 /13 İSKİ SU KESİNTİSİ PRGORAMI SORGULA

4 /13 Ankara Su Kesintisi: ASKİ Arıza Sorgulama Başkent Ankara'da ASKİ, özellikle Çankaya ve Keçiören ilçelerindeki bazı bölgelerde acil onarım çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Çankaya: Mevlana ve Akpınar mahallelerinde şebeke hattındaki ani arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Keçiören: Pompa istasyonundaki bakım çalışması dolayısıyla yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü hissedilebilir.

Sular Ne Zaman Gelecek? ASKİ yetkilileri onarımın öğleden sonra tamamlanacağını bildirdi. Detaylar için ASKİ Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.

5 /13 ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

6 /13 İzmir Su Kesintisi: İZSU Güncel Liste İzmir'de İZSU tarafından yapılan açıklamada, ana boru patlakları ve elektrik kesintilerine bağlı su duruşları yaşandığı belirtildi.

Karşıyaka & Çiğli: Bölgedeki ana boru hattındaki sızıntı onarımı nedeniyle su akışında kesintiler mevcut.

Bornova: Kazı çalışmaları sırasında zarar gören hattın tamiri devam ediyor.

Bitiş Saati: Çalışmaların 17 Ocak akşam saat 20:00 sularında tamamlanması bekleniyor. Güncel liste için: İZSU Kesinti Takibi.

7 /13 İZSU SU KESİNTİ PROGRAMI SORGULA

8 /13 Mersin Su Kesintisi: MESKİ Kesinti Takvimi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), kentin bazı noktalarında depo temizliği ve filtre değişimleri nedeniyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

Yenişehir & Mezitli: Rutin bakım takvimi kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

Tarsus: Altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek bölgeler MESKİ'nin mobil uygulamasında harita üzerinde işaretlendi.

Online Kontrol: MESKİ Su Kesintileri sayfasından abonelik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

9 /13 MESKİ SU KESİNTİ PROGRAMI SORGULA

10 /13 Su Kesintisi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler



11 /13 1) Cihazlarınızı Koruyun: Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi su kesintisi süresince kapalı tutun.









12 /13 2) Depolama Yapın: Sular gelmeden önce musluklarınızı açık bırakmayın; su ilk geldiğinde bir miktar bulanıklık görülebilir.



