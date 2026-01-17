ARA TATİL TARİHLERİ: 2. ara tatil ne zaman? Ara tatiller kalkacak mı?

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler şimdiden ikinci dönem planlamasına yöneldi. Özellikle bahar aylarında yapılacak 2. ara tatilin tarihleri, seyahat ve eğitim programı yapmak isteyen ailelerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından açıklanan 2026 eğitim öğretim yılı takvimi, bu soruya net yanıt veriyor.