ARA TATİL TARİHLERİ: 2. ara tatil ne zaman? Ara tatiller kalkacak mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili başladı. Karnelerin alınmasıyla birlikte 15 günlük sömestr tatiline giren öğrenciler, dinlenme planlarının yanı sıra ikinci dönem ara tatilinin tarihini de merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvim doğrultusunda, 2. dönem ara tatilinin hangi tarihlerde yapılacağı araştırılıyor.
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler şimdiden ikinci dönem planlamasına yöneldi. Özellikle bahar aylarında yapılacak 2. ara tatilin tarihleri, seyahat ve eğitim programı yapmak isteyen ailelerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından açıklanan 2026 eğitim öğretim yılı takvimi, bu soruya net yanıt veriyor.
2. ARA TATİL TARİHLERİ 2026
Geçtiğimiz senelerde Nisan ayında uygulanan 2. ara tatil 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Mart ayında yapılacak.
Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü son dersin ardından ara tatiline başlayacak. Ara tatil 26-20 Mart tarihleri aralığında uygulanacak.
23 Mart 2026 Pazartesi günü öğrenciler okullara geri dönerek ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.
26 Haziran cuma günü karnelerin dağıtılması ile okullar kapanacak ve yaz tatili başlayacak.