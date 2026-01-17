TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2026: TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman? Hatay 13 bin 289 TOKİ kura çekiliş tarihi...

TOKİ HATAY 13 BİN 289 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da 13 bin 289 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi ise Hatay için henüz belli olmadı. Bu haftanın son kura çekilişi 18 Ocak Pazar günü Erzincan için gerçekleştirilecek. Yeni haftanın kura takvimi ise TOKİ tarafından yarın duyurulacak.