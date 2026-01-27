Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2026: TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman? Hatay 13 bin 289 TOKİ kura çekiliş tarihi...

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2026: TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman? Hatay 13 bin 289 TOKİ kura çekiliş tarihi...

16:4627/01/2026, Salı
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kuraları il il devam ederken, Hatay’da başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine kilitlendi. Kent genelinde yapılacak 13 bin 289 konut için çekilişin ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kazanırken, sürecin henüz başlamadığı iller arasında Hatay da yer alıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, 13 bin 289 konut için yapılacak kura çekiminin tarihini araştırıyor.

TOKİ HATAY 13 BİN 289 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da 13 bin 289 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi ise Hatay için henüz belli olmadı. Bu haftanın son kura çekilişi 18 Ocak Pazar günü Erzincan için gerçekleştirilecek. Yeni haftanın kura takvimi ise TOKİ tarafından yarın duyurulacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

TOKİ tarafından 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kura çekiliş tarihleri haftalık olarak açıklanıyor. Son olarak Erzurum ve Malatya illeri için kuralar bugün çekiliyor. 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1.760 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

26 İL İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ!

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Batman, Muş, Bingöl, Erzurum, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kastamonu, Antalya, Sivas kuraları çekildi. Erzincan için kura çekimi ise 18 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

#TOKİ
#TOKİ Hatay kura çekilişi
#TOKİ Hatay konut kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sinop TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE: 947 sosyal konut TOKİ Sinop kura çekilişi sonuçları isim listesi