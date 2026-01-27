Sessiz yayılan hastalık neden yeniden ortaya çıktı: Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır? Nipah virüsü aşısı var mı, tedavisi nasıl yapılıyor?

Hindistan’ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde tespit edilen Nipah virüsü vakaları, bölgesel bir sağlık alarmına dönüştü. Yerel yetkililer, virüsle temas ettiği belirlenen yaklaşık 110 kişiyi karantinaya aldı. Test sonuçları negatif çıkan bu kişilerde şu ana kadar yeni bir vaka doğrulanmadı. Ancak iki sağlık çalışanının hastanede tedavi altına alınması, önlemlerin sertleştirilmesine yol açtı.