Cebinde Türk lirası olana ALTIN tüyosu geldi: Kısa vadede kar satış uyarısı! "Yılın ilk yarısı için..."

27/01/2026, Salı
Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Bir YouTube yayınında konuşan Memiş, altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.

Rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıların kafasındaki soru işaretleri artarken, İslam Memiş’ten yeni açıklamalar geldi. Yaptığı değerlendirmelerin yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle vurgulayan Memiş, altın piyasasına dair beklentilerini paylaştı.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ? İLK YARI İÇİN ALAN VAR

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş piyasaların ana gündeminde kalmayı sürdürüyor. Finans analisti İslam Memiş, yılın ilk yarısı için yukarı yönlü alanın hâlâ bulunduğunu ancak fiyatların teknik olarak düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Memiş’e göre kısa vadede temkinli olunması gereken bir sürece girildi.

KISA VADEDE NAKİT İHTİYACI OLANLARA UYARI

Memiş, özellikle önümüzdeki dört haftalık döneme dikkat çekerek, nakit ihtiyacı olan yatırımcıların mevcut yükselişleri fırsat olarak değerlendirebileceğini ifade ediyor. Nakit ihtiyacı bulunmayanların ise yılın ilk yarısına kadar beklemesinin daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

“DÜZELTME HAREKETLERİ KAÇINILMAZ”

Altın ve emtia piyasalarında kısa, orta ve uzun vadeli senaryoların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, teknik düzeltmelerin mutlaka yaşanacağını dile getiriyor. Uzun vadeli plan yapan yatırımcıların ise geçici geri çekilmeler nedeniyle panik satışına yönelmemesi gerektiğini savunuyor.

PİK SEVİYELER GERİDE KALDI

Toplumda oluşan agresif yükseliş algısına dikkat çeken Memiş, birçok yatırımcının ev, araba ya da iş kurma planlarını bu fiyatlamalara göre şekillendirdiğini söylüyor. Memiş’e göre “bekleyeyim mi” sorusundan ziyade, görülen zirvelerin artık fiyatlandığı bir döneme girilmiş durumda.

GRAM ALTIN DİĞERLERİNDEN AYRIŞIYOR

Ons altın ve gümüşte bu seviyelerden alım yapmanın riskli olduğunu belirten Memiş, gram altın için ise farklı bir tablo çiziyor. Gram altının TL bazlı hikâyesinin sürdüğünü ifade eden Memiş, ons tarafında temkinli duruşunu koruyor.

BAKIR YENİ ALTERNATİF OLUR MU?

Gümüşte yükselişi kaçıran yatırımcılar için bakırın alternatif olabileceğini söyleyen Memiş, bakırda yüzde 35–40 bandında bir yükseliş potansiyeli gördüğünü aktarıyor. Uzun vadede gümüşün altınla değil, bakırla yarışacağını öngörüyor.

GRAM ALTINDA 8 BİN TL VURGUSU

Gram altında son üç haftada yaklaşık bin liralık yükseliş yaşandığını hatırlatan Memiş, yılın ilk yarısı için 8 bin TL beklentisinin sürdüğünü belirtiyor. Bu seviyenin uzak olmadığını ifade eden Memiş, gram altın yatırımcısının piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini söylüyor.

ONS ALTINDA KRİTİK EŞİK: 5 BİN DOLAR

Ons altın tarafında 5 bin dolar seviyesinin kritik olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 5 bin 500 dolar ve üzeri rakamların gündeme gelebileceğini, olağan dışı gelişmelerde daha yüksek seviyelerin de sürpriz olmayacağını ifade ediyor.

KISA VADEDE KAR SATIŞI RİSKİ

Kısa vadeli pozisyonu olan ve nakde ihtiyacı bulunan yatırımcılar için uyarılarını yineleyen Memiş, bu yükselişlerin kalıcı olmayabileceğini, teknik düzeltmeler ve kar satışlarının her an devreye girebileceğini belirtiyor.

Not: Bu içerikte yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.

