Cebinde Türk lirası olana ALTIN tüyosu geldi: Kısa vadede kar satış uyarısı! "Yılın ilk yarısı için..."

KISA VADEDE NAKİT İHTİYACI OLANLARA UYARI

Memiş, özellikle önümüzdeki dört haftalık döneme dikkat çekerek, nakit ihtiyacı olan yatırımcıların mevcut yükselişleri fırsat olarak değerlendirebileceğini ifade ediyor. Nakit ihtiyacı bulunmayanların ise yılın ilk yarısına kadar beklemesinin daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

“DÜZELTME HAREKETLERİ KAÇINILMAZ”

Altın ve emtia piyasalarında kısa, orta ve uzun vadeli senaryoların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, teknik düzeltmelerin mutlaka yaşanacağını dile getiriyor. Uzun vadeli plan yapan yatırımcıların ise geçici geri çekilmeler nedeniyle panik satışına yönelmemesi gerektiğini savunuyor.