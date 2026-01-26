Yeni Şafak
Trump: İran anlaşma yapmak istiyor

26/01/2026
G: 27/01/2026, mardi
ABD Başkanı Donald Trump, İran yakınlarında devasa donanmalarının bulunduğunu söyledi. Trump ayrıca İran'ın anlaşma yapmak istediğini de belirterek, "Defalarca aradılar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela’dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.


Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
