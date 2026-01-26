Trump: İran anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran yakınlarında devasa donanmalarının bulunduğunu söyledi. Trump ayrıca İran'ın anlaşma yapmak istediğini de belirterek, "Defalarca aradılar." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela’dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.
Ayrıntılar Geliyor...
