Cuma gününüz mübarek olsun! Bu müstesna günde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bizlere öğrettiği gibi, "Kim Cuma günü bana çokça salat ü selam getirirse, onun salat ü selamı bana arz olunur." (Ebû Dâvûd, Salât 153) hadisini hatırlayalım. Bu vesileyle, hayatımızın her anında Peygamber Efendimiz'i (s.a.v.) anmayı ve ona salat ü selam getirmeyi ihmal etmeyelim. Cuma gününün bereketi, huzuru ve manevi zenginliği üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerinde olsun. Hayırlı Cumalar!