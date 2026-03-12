Mart ekinoksu nedir ve ne zaman gerçekleşecek? Gece ve gündüz ne zaman eşitlenir? 2026 Mart ekinoksu hakkında bilinmesi gerekenler

Yeni Şafak
20:4212/03/2026, Perşembe
Astronomide yılın önemli dönüm noktalarından biri olan Mart ekinoksu, gece ve gündüz sürelerinin neredeyse eşitlendiği tarihi ifade ediyor. Bu olayla birlikte Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken, Türkiye’de de gündüz süreleri giderek uzamaya başlıyor. Peki Mart ekinoksu nedir ve bu tarihte Dünya’da hangi değişimler yaşanır?

Mart ekinoksu, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında Güneş ışınlarının Ekvator’a tam dik açıyla ulaştığı dönemi ifade eder. Bu gök olayı nedeniyle Dünya’nın iki yarım küresi Güneş ışığını neredeyse aynı miktarda alır. Bu nedenle Mart ayının 20–21 tarihleri civarında gece ve gündüz süreleri birbirine çok yakın hale gelir. Kuzey Yarımküre’de ise bu tarih ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Mart ekinoksu nedir?

Astronomide “ekinoks” olarak adlandırılan bu olay, Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş çevresindeki hareketinin doğal sonucu olarak ortaya çıkar. Güneş ışınlarının Ekvator’a dik gelmesiyle birlikte aydınlanma çemberi Dünya’yı iki eşit parçaya böler. Bu durum, hem Kuzey Yarımküre hem de Güney Yarımküre’nin benzer sürelerde gün ışığı almasına yol açar.

Mart ekinoksunda neler olur?

Mart ekinoksu gerçekleştiğinde Dünya genelinde mevsimsel dengede önemli bir geçiş yaşanır. Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre’de sonbahar mevsimi başlar. Aynı zamanda gece ve gündüz süreleri birbirine çok yaklaşır. Bu tarihten sonra Türkiye’nin de bulunduğu Kuzey Yarımküre’de gündüzler giderek uzamaya başlar.

Doğa ve mevsimler için dönüm noktası

Mart ekinoksu yalnızca astronomik bir olay olarak değil, doğa döngüsünün önemli bir aşaması olarak da kabul edilir. Baharın başlangıcını simgeleyen bu dönem, birçok toplumda doğanın canlanması ve yeni mevsimin gelişiyle ilişkilendirilir. Tarım faaliyetleri açısından da yeni üretim dönemine girildiğini gösteren bir eşik olarak görülür.

