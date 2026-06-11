Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertli kulüp ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli takımdaki durumuna ilişkin henüz net bir gelişme yaşanmazken, deneyimli futbolcunun bu süreci profesyonel bir tavırla karşıladığı ve çalışmalarına aynı ciddiyetle devam ettiği öğrenildi.

1 /4 Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken görüntüler geldi. Sarı-lacivertli futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarına devam etti.

2 /4 Antrenman sırasında tesislerde kimsenin bulunmamasını fırsat bilen Mert Hakan Yandaş'ın çalışmalarını sürdürdü.

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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe’de kalacak mı, gidecek mi? Aziz Yıldırım, yeniden başkan olmasıyla birlikte Sarı-lacivertlilerde takıma transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Yeni sezon öncesi formunu korumak isteyen Mert Hakan Yandaş, bireysel çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcunun antrenman performansı teknik heyet tarafından da yakından takip ediliyor.