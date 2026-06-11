Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertli kulüp ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli takımdaki durumuna ilişkin henüz net bir gelişme yaşanmazken, deneyimli futbolcunun bu süreci profesyonel bir tavırla karşıladığı ve çalışmalarına aynı ciddiyetle devam ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken görüntüler geldi. Sarı-lacivertli futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarına devam etti.
Antrenman sırasında tesislerde kimsenin bulunmamasını fırsat bilen Mert Hakan Yandaş'ın çalışmalarını sürdürdü.
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe’de kalacak mı, gidecek mi?
Aziz Yıldırım, yeniden başkan olmasıyla birlikte Sarı-lacivertlilerde takıma transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Yeni sezon öncesi formunu korumak isteyen Mert Hakan Yandaş, bireysel çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcunun antrenman performansı teknik heyet tarafından da yakından takip ediliyor.
4 Aralık 2025'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men ve 120 bin lira para cezası vermişti.
30 Nisan 2026 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.