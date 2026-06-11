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Bugün kimin maçı var, akşam maç var mı hangi maçlar oynanacak? 11 Haziran Perşembe maç programı

Bugün kimin maçı var, akşam maç var mı hangi maçlar oynanacak? 11 Haziran Perşembe maç programı

13:1311/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak açılış maçıyla start alacak. Turnuvanın ilk maçları kapsamında Güney Kore, Çekya ile karşı karşıya gelirken Kanada ise Bosna Hersek ile mücadele edecek. 11-13 Haziran tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası maç programı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 11 Haziran Perşembe maç programı.

Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı bugün başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev turnuvanın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. 11 Haziran Perşembe günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ile tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Haziran Perşembe günkü maçların yayın bilgisi ve maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

02:00 Tampa Bay Rowdies - Charleston ABD USL Championship USL Championship Youtube

02:30 Detroit - El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship

05:00 Monterrey Bay - Sporting Jax ABD USL Championship USL Championship Youtube

05:30 Phoenix Rising - Louisville City ABD USL Championship USL Championship Youtube

07:00 Avusturya - Guatemala hazırlık maçı Yayın Yok

22:00 Meksika - Güney Afrika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1


Yarın kimin maçı var 12 Haziran Cuma Dünya Kupası maçları

05:00 | Güney Kore - Çekya (A Grubu) TRT 1

22:00 | Kanada - Bosna Hersek (B Grubu) TRT 1

13 Haziran Cumartesi Dünya Kupası maçları

04:00 | ABD - Paraguay (D Grubu) TRT 1

22:00 | Katar - İsviçre (B Grubu) TRT 1


İşte Dünya Kupası 2026 maç fikstürü

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