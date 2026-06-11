Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı bugün başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev turnuvanın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. 11 Haziran Perşembe günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ile tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Haziran Perşembe günkü maçların yayın bilgisi ve maç programı.