Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan Samsun Havza 150/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Samsun İli Havza İlçesi Karageçmiş Mahallesi 158 Adet Konut Projesi; 2+1 salon nitelikli 118 adet, 3+1salon nitelikli 40 adet olmak üzere toplam 118 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Samsun Havza sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.