TOKİ tarafından başvurusu toplanan Samsun Havza 150/ 250000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 118 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet konut olmak üzere toplam 118 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Samsun Havza sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan Samsun Havza 150/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Samsun İli Havza İlçesi Karageçmiş Mahallesi 158 Adet Konut Projesi; 2+1 salon nitelikli 118 adet, 3+1salon nitelikli 40 adet olmak üzere toplam 118 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Samsun Havza sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.