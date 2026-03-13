MEB 903 personel alımı sonuç görüntüleme ekranı! MEB personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yeni Şafak
14:3313/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 903 personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek alım için başvuran adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Başvuruların ardından gözler sonuçların duyurulacağı resmi açıklamaya çevrildi.

Binlerce adayın başvurduğu 903 personel alımı için sonuç heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

MEB 903 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 MART 2026 MEB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 903 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar için adayların bekleyişi sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 13 Mart 2026 Cuma günü açıklanması planlanıyor.

Gün içerisinde henüz resmi sonuç açıklaması yapılmadı. Sonuçların bugün en geç saat 17.00’ye kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adayların Bakanlık tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

903 sözleşmeli personel alımı sonuçları yayımlandığında adaylar sonuçlarını şu adreslerden görüntüleyebilecek:

kariyerkapisi.gov.tr/isealim

meb.gov.tr

personel.meb.gov.tr

Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak yerleştirildikleri kadroyu ve varsa yedek adaylık durumlarını öğrenebilecek. Yerleştirmelerde KPSS puan üstünlüğü esas alınacak. Her kadro için asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenecek.

MEB 903 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

İlan edilen kadrolar arasında en fazla alım yardımcı hizmetler personeli kadrosunda yapılacak. Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

Yardımcı Hizmetler Personeli: 327 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 127 kişi

Büro Personeli: 121 kişi

Kat Görevlisi: 113 kişi

Aşçı: 75 kişi

Sıhhi Tesisat Teknisyeni: 21 kişi

Kaloriferci: 21 kişi

Şoför: 20 kişi

Elektrik Teknisyeni: 18 kişi

Diyetisyen: 15 kişi

Bilgisayar Teknisyeni: 15 kişi

PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Personel alımları Ankara, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat ve Aksaray’da bulunan 16 farklı eğitim ve uygulama merkezinde gerçekleştirilecek.

Merkezlere göre kontenjan dağılımı ve detaylar, yayımlanan ilan metni üzerinden öğrenilebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme sürecine ilişkin yeni takvimin de duyurulması bekleniyor.

#MEB
#MEB personel alımı
#meb personel alımı sonuçları
