MEB 903 personel alımı sonuç görüntüleme ekranı! MEB personel alımı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MEB 903 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 MART 2026 MEB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 903 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar için adayların bekleyişi sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre sonuçların 13 Mart 2026 Cuma günü açıklanması planlanıyor.

Gün içerisinde henüz resmi sonuç açıklaması yapılmadı. Sonuçların bugün en geç saat 17.00’ye kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adayların Bakanlık tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor.