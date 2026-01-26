Yeni Şafak
ABD uçak gemisini Orta Doğu'ya konuşlandırdı

21:1726/01/2026, Pazartesi
DHA
ABD Merkez Komutanlığı
ABD Merkez Komutanlığı

ABD Merkez Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda uçak gemisinin bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu'da konuşlandırıldığını ifade etti.

ABD Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını bildirdi.


ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı. Paylaşımda,
“USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor”
denildi.

Paylaşımda, uçak gemisinin, ‘bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla’ Orta Doğu'da konuşlandırıldığı ifade edildi.




