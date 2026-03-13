İŞKUR’un yayımladığı güncel personel alımı ilanları, Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlar için geniş bir istihdam alanı sunuyor. Temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, şoför, sekreter, üretim ve paketleme işçisi, depo personeli, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ile ofis çalışanı gibi birçok meslek grubunda açılan kadrolar hem kamu kurumlarını hem de özel sektörü kapsıyor. Bazı ilanlarda deneyim şartının aranmaması ise özellikle ilk kez iş hayatına adım atacak adaylar için önemli bir avantaj sağlıyor. İl ve ilçe seçimi, meslek grubu, eğitim düzeyi, yaş kriteri ve çalışma türü gibi gelişmiş filtreleme seçenekleri sayesinde adaylar aradıkları pozisyona hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor. Öne çıkan bu ilanlar, İŞKUR üzerinden iş bulmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor.

1 /15 İŞKUR, yayımladığı yeni personel alımı ilanlarıyla Türkiye genelinde geniş çaplı bir istihdam süreci başlattı. Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan açık iş ilanları; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Kütahya, Yozgat ve Elazığ başta olmak üzere birçok ili kapsıyor. Yayınlanan ilanlarda KPSS şartı aranmazken, farklı sektör ve pozisyonlarda binlerce personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru yapılabilecek kadrolar arasında bekçi, garson, şoför, satış temsilcisi, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, aşçı, hemşire, çaycı ve beden işçisi gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden il, meslek ve eğitim durumuna göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor.

2 /15

3 /15

4 /15

5 /15

6 /15

7 /15

8 /15

9 /15

10 /15

11 /15

12 /15

13 /15

14 /15