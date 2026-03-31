Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası vizesi alan A Milli Takım'a tebrik: Alınlarınızdan öpüyorum

23:5531/03/2026, Salı
G: 1/04/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takım'a Dünya Kupası'nda başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deplasmanda Kosova'yı tek golle devirip Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. "Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır." diyen Erdoğan, "Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile Türkiye, Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaştı.

Tek golle Dünya Kupası vizesini alan A Milli Takım, 24 yıllık hasreti dindirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Millileri yaptığı paylaşımla tebrik etti.

"Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum.

Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD’ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.

Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır.

Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
