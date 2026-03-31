Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kupası vizesi alan A Milli Takım'a tebrik: Alınlarınızdan öpüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deplasmanda Kosova'yı tek golle devirip Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. "Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır." diyen Erdoğan, "Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum." dedi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile Türkiye, Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaştı.
Tek golle Dünya Kupası vizesini alan A Milli Takım, 24 yıllık hasreti dindirdi.
"2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum.
Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD’ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.
Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır.
Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."