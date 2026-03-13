Vatandaşa at etinden kavurma yediren Mersin Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Vahap Seçer: Mağdur biziz

20:3913/03/2026, Cuma
Şampiyonlukları bulunan Smart Latch isimli atın çipi Mersin Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı yemekte bulundu.
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde dağıtılan kavurmanın, üç birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz yarış atı Smart Latch’in etinden yapıldığı ortaya çıkmıştı. Belediye Başkanı Vahap Seçer, etleri kamera eşliğinde teslim aldıklarını söyleyip, "Burada mağdur biziz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde düzenlenen toplantıda, aşhanede kullanıldığı iddia edilen at etiyle ilgili konuştu.

Konunun siyasi bir malzeme haline dönüştürülmeye çalışıldığını ifade eden Seçer, “Biz Mersin’de huzurun bozulmasını istemiyoruz. Toplumsal infiallere neden olacak söylemlerden kaçınıyoruz. Ancak dün bazı yayın organlarında yapılanları tüm Türkiye gördü. Bilmiyorlar ki gıda güvenliği ve halk sağlığında belediyelerin yetki sınırı nedir? Bu meseleyi siyasi mülahaza ile ele alıyorlar” dedi.

"Burada mağdur biziz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi’nin yılda 170 ton et kullandığını kaydeden Seçer, et alımında açık ihaleye çıkıldığını ve tüm sürecin yasal olarak ilerlediğini belirterek,
“Aşhanemiz, yıl boyunca belli şartlar çerçevesi içerisinde, yetkili gıda mühendisi ve sorumlusu nezaretinde etleri teslim alıyor.
Belediyemize yapılan et teslimleri resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştiriliyor. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü Mezbaha Sorumlusu, veteriner hekimin gözetimi ve onayıyla düzenleniyor. Yani hayvanlar mezbahada kesiliyor. Mezbahada da İlçe Tarım Müdürlüğü’nün görevlendirdiği veteriner hekimler sorumlu. Onlar onaylıyor ve bu etler, sadece bizim aşhaneye gelmiyor. Sizlerin evine de geliyor.
Biz etleri teslim alırken, kamera eşliğinde teslim alıyoruz. Mezbaha kesim raporunu alıyoruz ve bu doğrultuda eti kabul ediyoruz. Burada mağdur biziz
” diye konuştu.

"Ek denetime başvuruyoruz"

Tespitin ardından Mersin Büyükşehir olarak resmi sürecin haricinde ek bir denetime daha başvurduklarını ifade eden Seçer, “İddiaların tarafımıza ulaşmasının ardından, 'Bir kat daha denetimi artırmak için ne yapabiliriz' diye düşündük. Sadece rapora bağlı kalmamak için o tarihten sonra her gelen partinin numunelerini alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçlarını talep ediyoruz. Bu analizler ve raporlar doğrultusunda bir problem ya da olumsuzluk yoksa et kabulü yapıyoruz” diye konuştu.

