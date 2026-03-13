Vatandaşa at etinden kavurma yediren Mersin Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Vahap Seçer: Mağdur biziz

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde dağıtılan kavurmanın, üç birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz yarış atı Smart Latch’in etinden yapıldığı ortaya çıkmıştı. Belediye Başkanı Vahap Seçer, etleri kamera eşliğinde teslim aldıklarını söyleyip, "Burada mağdur biziz" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde düzenlenen toplantıda, aşhanede kullanıldığı iddia edilen at etiyle ilgili konuştu.
Konunun siyasi bir malzeme haline dönüştürülmeye çalışıldığını ifade eden Seçer, “Biz Mersin’de huzurun bozulmasını istemiyoruz. Toplumsal infiallere neden olacak söylemlerden kaçınıyoruz. Ancak dün bazı yayın organlarında yapılanları tüm Türkiye gördü. Bilmiyorlar ki gıda güvenliği ve halk sağlığında belediyelerin yetki sınırı nedir? Bu meseleyi siyasi mülahaza ile ele alıyorlar” dedi.
"Burada mağdur biziz"
"Ek denetime başvuruyoruz"
Tespitin ardından Mersin Büyükşehir olarak resmi sürecin haricinde ek bir denetime daha başvurduklarını ifade eden Seçer, “İddiaların tarafımıza ulaşmasının ardından, 'Bir kat daha denetimi artırmak için ne yapabiliriz' diye düşündük. Sadece rapora bağlı kalmamak için o tarihten sonra her gelen partinin numunelerini alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçlarını talep ediyoruz. Bu analizler ve raporlar doğrultusunda bir problem ya da olumsuzluk yoksa et kabulü yapıyoruz” diye konuştu.