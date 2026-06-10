ÖSYM takvimine göre YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Ancak sınav yeri sorgulama sürecinde AİS’te yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle birçok aday, e-Devlet üzerinden de YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini sorgulamayı tercih ediyor. İşte e Devlet YKS sınav yeri sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Sınav gününün yaklaşmasıyla birlikte adayların heyecanı artarken, YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılmakta. Ancak sisteme aynı anda giriş yapmaya çalışan milyonlarca adayın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ÖSYM AİS platformunda zaman zaman yavaşlamalar ve aksamalar yaşanmakta. Bu duruma alternatif bir çözüm bulan adaylar, sınav yeri sorgulaması yapmak ve belgelerini sorunsuz bir şekilde bilgisayarlarına indirmek için e-Devlet kapısı üzerinden de YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir.
2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor. YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 10-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak. YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.
e DEVLET İLE GİRİŞ YAPARAK YKS SINAV YERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
aday, e-Devlet üzerinden de YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini sorgulama yapabilmekte. Bunun için ÖSYM Aday işlemleri Sistemi’nden e Devlet ile Giriş Yap kısmını tıklayarak TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile sisteme girilebilmekte.
2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45