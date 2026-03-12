CHP vatandaşa 'şampiyonu' yedirmiş: Üç birinciliği var sahibi isyan etti

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan ve 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz yarış atı Smart Latch’in sakatlandıktan sonra kesildiği ve CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde kavurma yapılarak halka yedirildiği iddia edildi. Olay, aşevinde dağıtılan yemekten çıkan bir cismin incelenmesiyle ortaya çıktı.

Smart Latch

Mersin’de aşevinde yemek yiyen bir vatandaş, kavurmanın içinden çıkan yabancı maddeyi Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirdi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, söz konusu cismin Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan Smart Latch adlı yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu tespit edildi. Yemekten alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerde ise kavurmanın tek tırnaklı hayvan etinden yapıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 12 Mart’ta açıkladığı tağşiş listesinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde pişirilen kavurma etinde tek tırnaklı eti bulunduğu duyuruldu.

Son olarak 14 Ekim 2025’te Adana Hipodromu’nda yarışan ve yarışı 7’nci sırada tamamlayan Smart Latch’in, o tarihten sonra bir daha pistlere çıkmadığı öğrenildi. Atın bacağındaki küçük bir kemik kırığı nedeniyle yarışlardan çekildiği belirtildi.

Yemekten çıkan ata ait çip.

ATIN SAHİBİ: IZDIRAP DUYUYORUM

Atın sahibi Suat Topçu, yaşananları büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirterek soruşturma çağrısında bulundu.

Hipodrom camiasında performansı düşen ya da sakatlanan atların yarışlardan çıkarılabildiğini ifade eden Topçu, Smart Latch’in son yarışında sprinte kalktığı sırada bacağındaki kırık nedeniyle acı çektiğini söyledi.

Topçu, “Haberi alınca büyük ızdırap duydum. Biz soruşturma açılmasını istiyoruz. İnşallah adalet yerini bulur ve sorumlular cezalarını alır” dedi.

Atın sahibi Suat Topçu

BAŞKA YARIŞ ATLARI DA KESİLDİ Mİ?

Söz konusu olayın ardından yarıştan çekilen atların akıbetine dikkat çeken Topçu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu at için önce damızlık başvurusu yaptık. Ancak veteriner muayenesinde fizyolojik sorunları olduğu ve damızlık olamayacağı söylendi. Bunun üzerine Osmaniye’de bir binicilik kulübü bulunduğu söylendi ve oraya gönderildi. Bunca seneden sonra böyle bir hata yaptık. Ama yarıştan çıkan atlar için kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor.”

Topçu’nun bu sözleri, yarışlardan çekilen başka atların da kesilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

BELEDİYE: ET TEMİNİ MEVZUATA UYGUN

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise aşevine et temininin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, et alımlarının açık ihale yöntemiyle doğranmış et olarak temin edildiği ve tedarikçi firmanın birçok kamu kurumu ile özel sektöre de et sağladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, et teslimlerinin Tarım İlçe Müdürlüğü’nün mezbaha sorumlu veteriner hekimi gözetiminde düzenlenen kesim raporlarına dayanılarak ve resmi denetimler çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.











