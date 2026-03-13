İstanbul'da TOKİ konutları hangi ilçelerde yapılacak? İstanbul TOKİ 2026 yapılacak ilçeler ve proje detayları

TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelediği "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, İstanbul için ayrılan 100 bin konutluk dev kontenjanın detayları netleşmeye başladı. TOKİ konutları İstanbul'un hangi ilçelerinde yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar.
İstabbul'da Toki Konutlarının Yapılacağı Öncelikli İlçeler
Resmi Gazete'de yayımlanan güncel kararlar ve proje takvimine göre İstanbul'da konutların inşa edileceği başlıca bölge şu şekildedir:
İSTANBUL'DA NE KADAR KONUT YAPILACAK?
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlelerinden biri olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da toplamda 100 bin konut inşa edilecek. TOKİ ve Emlak Konut ortaklığıyla tamamlanacak olan konutların teslimine 2027 Mart itibarıyla başlanacak.
Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, modern konutlarla hesaplı ödeme koşullarıyla yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek. En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.
İSTANBUL İÇİN TOKİ ÖDEME PLANI
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da satışa sunulan dairelerin fiyat ve ödeme detayları netleşti. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle sunulan konutlarda aylık taksit tutarları da belirlendi.
İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan 100 bin konut için kura çekim takvimi henüz açıklanmadı. TOKİ tarafından yapılan son bilgilendirmelere göre, büyükşehirlerdeki kura çekilişlerinin Mart ayı ve sonrasında etap etap yapılması bekleniyor.
Kura takvimi her hafta Pazar günleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanıyor. TOKİ İstanbul kura çekim tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ İSTANBUL SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
55 metrekare 1+1 daireler:
İstanbul'da 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu daireler için 195 bin TL peşinat ödenecek. 240 ay vadede aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekare 2+1 daireler:
2 milyon 450 bin TL satış fiyatına sahip 65 metrekarelik 2+1 konutlarda peşinat tutarı 245 bin TL olarak belirlendi. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekare 2+1 daireler:
80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerin satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. 295 bin TL peşinat ödenecek bu konutlarda, 240 ay vade ile aylık taksit 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.
TOKİ KONTENJAN DAĞILIMI
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.