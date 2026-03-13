Erakçi’den Türkiye’ye teşekkür mesajı: Dayanışmanız güç ve moral kaynağı

21:46 13/03/2026, Cuma
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yayınladığı Türkçe mesaj ile Türkiye'ye teşekkür etti. Erakçi yaptığı paylaşımda, "Kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından Türkçe yayımladığı mesajda Türkiye’ye teşekkür etti. Erakçi paylaşımında,
"Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır"
dedi.

İran’ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirten Erakçi,
"Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz"
ifadelerini kullandı.


YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı