TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİH DUYURUSU 2026! TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman, tarih belli mi? TOKİ İstanbul’da hangi ilçeye, kaç konut yapacak?

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen kura sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul için kura çekimine katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlere ait listeler yayımlandı. Başvuru yapan vatandaşlar, isimlerinin yer aldığı listeleri TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabiliyor.
Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesinde gözler İstanbul etabına çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan listelere göre İstanbul’da kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvuru şartlarını sağlamadığı için reddedilen başvurular belli oldu.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ kura maratonunda sıra Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'a geldi. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu 100 bin konut projesi için ise tarihler Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor.
Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." ifadelerini kullandı.
Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekimi bayramdan sonra yani 23-27 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Çekilişler noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.