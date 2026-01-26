Minneapolis'te cinayetlere isyan

ABD’nin Minneapolis şehrinde yürütülen kapsamlı göçmenlik operasyonları sırasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının müdahalesi sonucu bir kişinin daha öldürülmesi gerilimi zirveye taşıdı. Olay, Trump yönetiminin anti-göçmenlik politikaları ve federal güçlerin şehirdeki varlığına karşı süren protestoların ortasında meydana geldi. Öldürülen şahsın 37 yaşında Alex Pretti adlı ABD vatandaşı bir hemşire olduğu açıklandı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Amerikan basınına yaptığı yazılı açıklamada, vurulan kişinin iki şarjörlü bir ateşli silah taşıdığını ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. Minneapolis'te 3 binden fazla ICE ajanı görev yapıyor.

HALKA KARŞI SİSTEMATİK SALDIRI

Minnesota Valisi Tim Walz, federal operasyonları sert bir dille eleştirerek, bu müdahalenin artık sadece göçmenlik uygulaması olmaktan çıktığını ve devlet halkına karşı sistematik bir sert tutum haline geldiğini söyledi. Walz, federal güçlerin şehirden çekilmesini istediğini belirtti.

TÜM ŞEHİR SOKAĞA İNDİ

Olayın hemen ardından Minneapolis ve çevresinde yeniden protestolar patlak verdi. Minneapolis kentinde düzenlenen gösteriler, organizatörlerin halkı işe ya da okula gitmemeye ve alışveriş yapmamaya çağırmasının ardından geniş katılımla gerçekleşti. Kent geneline yayılan protesto yürüyüşleri, ICE'nin yürüttüğü uygulamalara karşı ülke genelinde düzenlenen "ICE OUT!" adlı eylemler kapsamında yapıldı. Yerel halk ve bazı politikacılar, federal ajanların şehirdeki varlığının şiddeti artırdığını ve güvenliği tehdit ettiğini savunuyor.

AJANLARIN ‘KENDİNİ KORUDUĞUNU’ SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Minneapolis'te ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşan Trump, “Bu saldırganın silahı dolu ve ateş etmeye hazır. Bu ne anlama geliyor? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor” ifadelerini kullandı.

ICE AJANLARI VATANSEVER

Trump'ın yönetimindeki isimler de ajanların eylemlerini savunurken Minnesota'daki yönetimi eleştirdi. Başkan Yardımcısı JD Vance, X'te yaptığı bir paylaşımda, "Bu düzeydeki kurgulanmış kaos Minneapolis'e özgüdür. Bu, aşırı solcu kışkırtıcıların yerel yetkililerle birlikte çalışmasının doğrudan bir sonucudur" dedi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise ICE ajanlarını "vatanseverler" olarak nitelendirdi.

SKANDALLAR SİLSİLESİ

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü. Yine ICE ekiplerinin geçen hafta 5 yaşındaki bir çocuğu babasıyla gözaltına aldığı ortaya çıkmıştı.







