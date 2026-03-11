Türkiye’de ekonomik göstergeler açısından kritik öneme sahip mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. TÜFE verileriyle birlikte, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek nisan kira artış oranı da netleşmiş olacak.

Mart enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı veri takvimine göre, mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları 3 Nisan sabahı kamuoyuna duyurulacak. Açıklanan veriler hem ekonomik değerlendirmeler hem de kira artış hesaplamaları açısından belirleyici olacak.

Nisan kira artış oranı aynı gün belli olacak

Türkiye’de konut ve iş yeri kiralarındaki tavan zam oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, nisan ayında kiralara uygulanabilecek azami artış oranı da kesinleşecek.

Şubat enflasyon rakamları ne olmuştu?

TÜİK, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Mart 2026’da yayımladı. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 2,96, yıllık bazda ise yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.

Mart ayı kira artış oranı yüzde 33,39 oldu