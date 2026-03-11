Yeni Şafak
Milyonları ilgilendiriyor: Nisan ayı kira artış oranı için tarih belli oldu

18:4211/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
TÜİK mart enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan ayı kira artış oranı hangi gün belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı mart ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Açıklanacak TÜFE rakamları yalnızca ekonominin seyrini değil, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren nisan ayı kira artış oranını da belirleyecek. Piyasaların yakından takip ettiği veriler 3 Nisan 2026’da kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye’de ekonomik göstergeler açısından kritik öneme sahip mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. TÜFE verileriyle birlikte, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek nisan kira artış oranı da netleşmiş olacak.

Mart enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı veri takvimine göre, mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları 3 Nisan sabahı kamuoyuna duyurulacak. Açıklanan veriler hem ekonomik değerlendirmeler hem de kira artış hesaplamaları açısından belirleyici olacak.

Nisan kira artış oranı aynı gün belli olacak

Türkiye’de konut ve iş yeri kiralarındaki tavan zam oranı, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, nisan ayında kiralara uygulanabilecek azami artış oranı da kesinleşecek.

Şubat enflasyon rakamları ne olmuştu?

TÜİK, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Mart 2026’da yayımladı. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 2,96, yıllık bazda ise yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.

Mart ayı kira artış oranı yüzde 33,39 oldu

Şubat verilerinin ardından hesaplanan 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda mart ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami zam oranı da yüzde 33,39 olarak belirlenmişti.

#tüi̇k
#türkiye i̇statistik kurumu
#mart enflasyon verileri
#enflasyon
#tüfe
#tüketici fiyat endeksi
#kira artış oranı
#nisan kira artışı
#konut kiraları
#12 aylık enflasyon
#kira zammı
#türkiye ekonomisi
#işyeri kiraları
