Kantin kart desteği başvuru ekranı 2026! Kantin kart desteği başvurusu ne zaman, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvuruları nereden yapılacak?

Bu kartlar, marketlerde veya genel alışverişlerde değil, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu okulun kantininde geçerli olacak bir sistemle tasarlanmıştır. Bu sayede desteğin doğrudan amacına hizmet etmesi ve çocukların okul içerisindeki temel beslenme giderlerinin karşılanması garanti altına alınmaktadır. Kartlara her ay düzenli olarak yüklenen 2 bin TL, öğrencinin günlük sıcak yemek, atıştırmalık ve içecek ihtiyaçları için kullanılabilmektedir.