Kantin kart desteği başvuru ekranı 2026! Kantin kart desteği başvurusu ne zaman, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvuruları nereden yapılacak?

15:3612/03/2026, Perşembe
İstanbul’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için yeni bir sosyal destek uygulaması hayata geçiriliyor. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından duyurulan “Gönülden Bir Öğün” kantin kartı uygulaması kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine her ay 2.000 TL kantin desteği verilecek. Sadece okul kantinlerinde kullanılabilecek kartla öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenirken, aileler başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Öğrencilere yönelik sosyal desteklere bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul’da başlatılacak kantin kartı uygulamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere her ay 2 bin lira destek sağlanacak. İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin bu kartla okul kantinlerinden ücretsiz alışveriş yapabileceğini belirtirken başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu.

KANTİN KARTI NEDİR, KİMLERE VERİLİYOR?

İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin TL kantin destek ödemesi yapılacağını duyurdu. "Gönülden Bir Öğün Kartı" olarak adlandırılan bu destek, İstanbul Valiliği himayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen özel bir ödeme kartıdır.

Bu kartlar, marketlerde veya genel alışverişlerde değil, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu okulun kantininde geçerli olacak bir sistemle tasarlanmıştır. Bu sayede desteğin doğrudan amacına hizmet etmesi ve çocukların okul içerisindeki temel beslenme giderlerinin karşılanması garanti altına alınmaktadır. Kartlara her ay düzenli olarak yüklenen 2 bin TL, öğrencinin günlük sıcak yemek, atıştırmalık ve içecek ihtiyaçları için kullanılabilmektedir.

