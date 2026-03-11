Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Bartın konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ Bartın konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi

11:2511/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Bartın Balamba Mahallesi 285 Adet Sosyal Konut projesinde; 2+1 tipi 195 ve 3+1 tipi 54 adet konut olmak üzere toplam 249 adet konut satışa sunulmuştur. Geçerli başvurusu bulunan toplam 245 hak sahibi için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Bartın konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.

BARTIN MERKEZ HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#Bartın TOKİ kurası
#Bartın konut belirleme kura çekiliş sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik çalışması var mı?