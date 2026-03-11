TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, başvuru toplanan Bartın Balamba Mahallesi 285 Adet Sosyal Konut projesinde; 2+1 tipi 195 ve 3+1 tipi 54 adet konut olmak üzere toplam 249 adet konut satışa sunulmuştur. Geçerli başvurusu bulunan toplam 245 hak sahibi için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Bartın konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.

