KİRA DESTEĞİ SÜRECEK

Gül, kardeşlik sofrasındaki katılımcıların her biriyle yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonra da inşallah yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz." dedi.

OKULA GİDEN ÇOCUKLARA 2 BİN TL KANTİN KARTI VERİLECEK

İlk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak." diye konuştu.

Vali Gül, iftar öncesi masaları gezerken kimi katılımcıların kendilerinden bazı istekleri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz biz hep bir araya geldiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatını sizlere hatırlatmak istiyoruz. Özetle, sizlerle aramıza asla bir mesafe koymamızı Sayın Cumhurbaşkanımız istemiyor. Sizi kendi evlatlarımızdan farklı görmemizi asla istemiyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bu hedef doğrultusunda sizleri kendi kardeşimiz, kendi evladımız, kendi yavrumuz görerek eğitim hayatınız, sağlık hayatınız ve buna benzer ihtiyaçlarınızı hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte gidermeye çalışacağız."