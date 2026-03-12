Yeni Şafak
Öğrencilere 2 Bin TL Müjdesi Geldi! İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Aylık Ödenecek

12/03/2026, Perşembe
İstanbul Valisi Davut Gül, ihtiyaç sahibi öğrenciler için hayata geçirilecek yeni destek uygulamasını duyurdu. İstanbul Valiliği tarafından başlatılacak “Gönülden Bir Öğün Kartı” projesi kapsamında, belirlenen öğrencilere yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek kartlar verilecek. Kartlara her ay 2 bin lira yüklenerek öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Öğrencilere yönelik sosyal destek projelerine bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Valiliği öncülüğünde başlatılacak “Gönülden Bir Öğün Kartı” uygulamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere her ay 2 bin lira destek sağlanacak. Projenin detaylarını paylaşan İstanbul Valisi Davut Gül, kartın yalnızca okul kantinlerinde kullanılabileceğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, okula giden çocuklara destek sağlanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.

Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfının, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

KİRA DESTEĞİ SÜRECEK

Gül, kardeşlik sofrasındaki katılımcıların her biriyle yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonra da inşallah yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz." dedi.

OKULA GİDEN ÇOCUKLARA 2 BİN TL KANTİN KARTI VERİLECEK

İlk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak." diye konuştu.

Vali Gül, iftar öncesi masaları gezerken kimi katılımcıların kendilerinden bazı istekleri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

 "Biliyorsunuz biz hep bir araya geldiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatını sizlere hatırlatmak istiyoruz. Özetle, sizlerle aramıza asla bir mesafe koymamızı Sayın Cumhurbaşkanımız istemiyor. Sizi kendi evlatlarımızdan farklı görmemizi asla istemiyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bu hedef doğrultusunda sizleri kendi kardeşimiz, kendi evladımız, kendi yavrumuz görerek eğitim hayatınız, sağlık hayatınız ve buna benzer ihtiyaçlarınızı hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte gidermeye çalışacağız."

Düzenledikleri iftardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olunca herkese tek tek selam ve sevgilerini ilettiğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Son olarak geçmiş yıllarda bayramlarda sizlere birer mektup yazdık. Neydi mektup? Bir çocuk, bir dilek. Projemizin ismi bu. Sizlere bu mektubu yazarak, üç dileğinizi istedik ve bu üç dileğinizden birini yerine getireceğimizi söyledik. Çıkarken arkadaşlarımız size birer mektup verecekler. O mektupta üç dileğinizi hafta içi bize ileteceksiniz ve bu üç dileğinizden birini hayırseverlerimizin desteğiyle temin edip, sizlere teslim edeceğiz. Şimdiden, dileğiniz kullanılacak bir şey ise güle güle kullanın, gidilecek bir yerse yolunuz açık olsun, yenilecek bir şeyse afiyet olsun."

