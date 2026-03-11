TUS 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi nereden alınır? 2026 TUS sınav tarihi ve saat bilgisi

Türkiye’de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için girdiği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için adayların hazırlıkları sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen 2026 TUS/1 sınavı, 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde uygulanacak sınav, iki ayrı testten oluşan oturumlarla yapılacak.

TUS/1 sınavı hangi gün yapılacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 yılı TUS 1. dönem sınavı 15 Mart 2026 Pazar günü uygulanacak. Türkiye’de tıp fakültesinden mezun olan adaylar, uzman doktor olabilmek için bu sınavda Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri alanlarında sorularla karşılaşacak.

TUS sınavı saat kaçta başlayacak?

Sınavın ilk oturumu olan Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, ikinci oturum olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te başlayacak. Kimlik ve güvenlik işlemlerinin aksaksız yapılabilmesi için adayların sınav binalarında en az bir saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Sabah oturumunda saat 10.00’dan, öğleden sonraki oturumda ise 14.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.

TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınava katılacak adaylar, 2026 TUS/1 sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebilecek. Belgelere erişim, sınav günü olan 15 Mart 2026 saat 23.59’a kadar açık olacak. Adayların sınav salonlarına girebilmek için giriş belgelerini ve geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?