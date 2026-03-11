ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 12. güne girilirken bölgede çatışmalar şiddetini koruyor.

İran ve İsrail karşılıklı olarak füze saldırıları düzenlemeyi sürdürürken, İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarında üst düzey bir Hizbullah komutanının öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e yönelik bir saldırı girişimi düzenlendiği iddia edildi. Olayın ardından İran yönetimi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mücteba Hamaney saldırıya mı uğradı?

Tahran yönetimi, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'in saldırıya uğradığını bildirdi. Batı medyasında Hamaney'in ölmüş olabileceği yönündeki haberleri yalanlayan İran, yeni dini liderin sağ ve güvende olduğunu duyurdu. Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddia edilirken, İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bilgi vermedi.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sadık Vaad 4 Operasyonu'nun 37. dalgası kapsamında, bölgedeki ABD terörist ordusunun üslerine doğru 2 tonluk savaş başlığı taşıyan yeni Hürremşehr füzelerinin ateşlenmesi devam ediyor." denildi.

İran ABD-İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı

İran, Kirman eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Devlet televizyonuna göre, İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin savunma sistemleri tarafından dün gece ABD-İsrail'e ait iki İHA düşürüldü. İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş Hermes tipi İHA olduğu bilgisi verildi.