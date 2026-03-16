Arefe Günü ve Ramazan bayramında köprüler bedava mı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz?

15:3316/03/2026, Pazartesi
Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığı, Ramazan Bayramı'na kısa süre kala gündeme gelirken, beklenen açıklama geldi. Arefe günü ile beraber Kurban Bayramı 3,5 gün olarak idrak edilecek. Bu sene 19-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara otoyolu gibi yolları kullanacak olan sürücüler, bayramda köprüler bedava mı? sorusuna yanıt arıyor.

Ramazan Bayramı için seyahat planı yapan vatandaşlar, yol maliyetlerini de hesaplıyor. Bu kapsamda, bayramda otoyollar ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; 2026 Ramazan Bayramı'nda yollar ücretsiz mi? Hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak?

Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak mı?

Bayram dönemlerinde vatandaşların seyahatini kolaylaştırmak amacıyla bazı otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulaması yapılabiliyor. Geçmiş yıllarda uygulanan düzenlemelere benzer şekilde, Ramazan Bayramı süresince belirli otoyollar ve köprülerde ücretsiz geçiş imkânı sağlanması bekleniyor.

Bu uygulama genellikle Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile İstanbul’daki bazı köprüleri kapsıyor. Ancak yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulaması her zaman geçerli olmayabiliyor. Bu nedenle sürücülerin resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.


Bayram Trafiğine Karşı Önlemler Artırılıyor

Ramazan Bayramı tatili boyunca özellikle büyük şehirlerden çıkış yollarında ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Bu nedenle yetkililer, sürücüleri yola çıkmadan önce planlama yapmaları konusunda uyarıyor.

Bayram süresince:

Trafik denetimleri artırılıyor

Otoyol ve ana arterlerde ek güvenlik önlemleri alınıyor

Dinlenme tesislerinde yoğunluk yönetimi sağlanıyor

Uzmanlar, sürücülerin özellikle gece veya sabah erken saatlerde yola çıkmalarının trafik yoğunluğunu azaltabileceğini belirtiyor.



20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek olan bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar ile ilgili soru işaretleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla netliğe kavuşacak.

Bayramda Alternatif Ulaşım Seçenekleri

Bayram döneminde karayolu dışında farklı ulaşım seçenekleri de yoğun şekilde tercih ediliyor. Özellikle:

şehirlerarası otobüs seferleri

hızlı tren hatları

iç hat uçuşları

bayram tatilinde yolculuk yapmak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle ulaşım firmaları bazı hatlarda ek seferler düzenleyebiliyor.


