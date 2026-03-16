Barcelona ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Robert Lewandowski için Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan da teklifler geldiği iddia edildi. Robert Lewandowski Barcelona takımında oynamaktadır. Dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri olarak görülen Lewandowski, profesyonel futbol kariyerine Znicz Pruszków takımı ile başladı. Futbolcu Forvet pozisyonunda oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Robert Lewandowski, 21 Ağustos 1988 tarihinde Varşova, Polonya’da dünyaya gedi. Znicz Pruszków takımının ikinci ve üçüncü liglerdeki mücadelesinde en çok gol atan isim olduktan sonra Robert Lewandowski, Lech Poznan'a transfer oldu. Lewandowski, Polonya Süper Ligi Ekstraklasa'nın 2009-2010 sezonunda en çok gol atan isim ünvanına da sahip oldu ve takımı Lech Poznan, sezonu liderlikle tamamladı.
2010 yılında 4,5 milyon avroya Alman Borussia Dortmund takımına transfer olan Robert Lewandowski, Bundesliga'da art arda aldığı 2 ünvanın yanı sıra onur ödüllerinin sahibi oldu. Aynı yıl Bundesliga'da en çok gol atan futbolcu oldu. 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında da top koşturan Robert Lewandowski, turnuvada Cristiano Ronaldo'nun ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.
2014-2015 sezonunun başlamasından önce Robert Lewandowski hiçbir ücret almadan rakibi Bayern Münih'in kadrosuna dahil oldu. Bundesliga'da top koşturduğu 3 yıl boyunca kadrosunda yer aldığı her takım Yılın Bundesliga Takmı olarak seçildi. 2015-2016 futbol sezonunda attığı 30 gol ile yılın en golcü ismi oldu. 2016-2017 futbol sezonunda da Bundesliga'da Yılın Futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Bundesliga'da top koşturduğu takım olan Bayern Münih, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Takımı olarak seçildi.
Robert Lewandowski, Bundesliga'daki kariyeri boyunca 150'den fazla gol kaydetti. 22 Eylül 2015 tarihinde Bayern MÜnih'in VfL Wolfsburg'a karşı verdiği mücadelede yalnızca 9 dakikada 5 gol atmayı başardı. Bu başarı Avrupa futbol tarihine altın harflerle kazındı.
Robert Lewandowski, 2008 yılından bu yana Polonya Futbol Milli Takımı kadrosunda mücadele ediyor. Euro 2012 ve Euro 2016'da da Polonyo Futbol Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Milli takımda top koşturduğu sürede 51 gol kaydetti. Robert Lewandowski ayrıca Polonya'nın da en çok gol atan isim ünvanına sahip oldu.
Robert Lewandowski 2015 yılında Yılın Polonyalı Sporcusu oldu ve 2015 FIFA Ballon d'Or galasında dördüncü olarak seçildi. Kariyeri boyunca 6 defa Yılın Polonyalı Futbolcusu ödülünü aldı. The Guardian 2015 yılında Robert Lewandowski'yi en iyi beşinci futbolcu olarak seçti.
Bayern Münih'te top koşturan Robert Lewandowski dokuz (9) numaralı formayı giymektedir. 22 Haziran 2013'te eşi Anna Lewandowska ile dünya evine girmiştir. Eşi Anna Lewandowska, 2009 Karate Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan isimdir. Çift, 4 Mayıs 2017 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir.