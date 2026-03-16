2014-2015 sezonunun başlamasından önce Robert Lewandowski hiçbir ücret almadan rakibi Bayern Münih'in kadrosuna dahil oldu. Bundesliga'da top koşturduğu 3 yıl boyunca kadrosunda yer aldığı her takım Yılın Bundesliga Takmı olarak seçildi. 2015-2016 futbol sezonunda attığı 30 gol ile yılın en golcü ismi oldu. 2016-2017 futbol sezonunda da Bundesliga'da Yılın Futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Bundesliga'da top koşturduğu takım olan Bayern Münih, 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Takımı olarak seçildi.