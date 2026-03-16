EVLENECEKLERE MÜJDE: 500 Bin TL Çeyiz Desteği İçin Başvurular Açılıyor! Başvuru Şartları Neler, Kimler Alabilir?

12:1516/03/2026, Pazartesi
G: 16/03/2026, Pazartesi
Evlilik desteği başvuruları sürüyor
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), evlilik hayali kuran gençlere "İki İnsan Bir Hayat" projesiyle 500 bin TL'ye varan dev çeyiz desteği sağlıyor! Özellikle yetim, öksüz ve dar gelirli nişanlı çiftlere can suyu olacak 2026 TDV evlilik yardımı için detaylar netleşmeye başladı. Peki, 500 bin TL evlilik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanabilir ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte adım adım başvuru ekranı ve aranılan tüm şartlar...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesi, Türkiye genelinde evlilik hazırlığında olan gençlere destek sağlamayı amaçlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütülen proje kapsamında, özellikle yetim, öksüz ve maddi imkânı sınırlı nişanlı çiftlere evlilik desteği verilecek. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026–2035 dönemini “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak ilan etmesi çerçevesinde başlatılan çalışmalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Evliliek Desteği Başvurular Mart Ayında Ypılacak

Diyanet Vakfı’nın duyurduğu programa katılmak isteyen çiftler, 13–31 Mart 2026 tarihleri arasında TDV’nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Türkiye’nin 81 ilinde ikamet eden ve şartları karşılayan nişanlı çiftler başvuru sürecine dahil edilebilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak inceleme sürecinin ardından sonuçların 4–8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanması planlanıyor.

Evliliek Desteğine Kimler Başvurabilecek?

“İki İnsan Bir Hayat” projesine katılmak isteyen adayların bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak kişilerin 18 ile 35 yaş arasında olması, Türkiye’de ikamet etmesi ve yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olması şartı aranıyor.

Ayrıca projeden yararlanacak çiftlerin nişanlı olması, ilk evliliklerini gerçekleştirecek olmaları ve aylık gelirlerinin iki asgari ücret toplamını aşmaması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan çiftler değerlendirme sürecine alınacak.

Evlilik Hazırlığında Çiftlere Destek Sağlanacak

Projeye kabul edilen çiftlere evlilik sürecinde çeşitli destekler sunulacak. Özellikle ev kurma aşamasında ihtiyaç duyulan ev eşyaları ve temel gereksinimlerin karşılanması hedefleniyor. Böylece gençlerin evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı

Projeden faydalanmaya hak kazanan çiftler için ayrıca “Evlilik Okulu” adı altında eğitim programları düzenlenecek. Bu seminerlerle gençlerin aile hayatına daha bilinçli hazırlanması, evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı farkındalık kazanması ve sağlam temeller üzerine bir yuva kurmaları hedefleniyor.

Projeye destek vermek isteyen hayırseverler ise Türkiye Diyanet Vakfı’nın bagis.tdv.org adresi üzerinden bağış yapabilecek.

#türkiye diyanet vakfı
#tdv
#çeyiz desteği
#diyanet i̇şleri başkanlığı
#recep tayyip erdoğan
#evlilik okulu
