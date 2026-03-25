Sahte basın kartıyla İmamoğlu duruşmalarından görüntü sızdırmıştı: CHP'li meclis üyesine gözaltı kararı

Burak Doğan
19:44 25/03/2026, Çarşamba
İmamoğlu duruşmalarından sahte kimlikle görüntü sızdıranın CHP'li Erdal Yasin Tüysüz olduğu belirlendi.
Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası duruşmlarına sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz adlı kişinin Tuzla Belediyesi'nde CHP'li Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Tüysüz hakkında gözaltı kararı çıktı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, Silivri'de hakim karşısına çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi’nde görülen duruşma sırasında salonda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı.

Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonundaki yargılamaya ait görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması üzerine İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.

Sahte basın kartıyla İmamoğlu duruşmalarına girip görüntü servis etmiş

Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası duruşmlarına sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz adlı kişinin CHP Tuzla Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu kişi gözaltına alındı.

Tüysüz hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı haricinde arama ve el koyma talimatı verildi.

Zanlının, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
TOKİ Çorum kura tarihi 2026: TOKİ Çorum 2 bin 867 sosyal konut kura çekilişi ne zaman?