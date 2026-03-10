Marmara Cezaevi’ndeki duruşma görüntülerinin sızdırılmasına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi’nde görülen 'İmamoğlu duruşması' sırasında salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı. Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonundaki yargılamaya ait görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması üzerine İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.
Ayrıntılar Geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Marmara Ceza İnfaz Kurumu
#Ekrem İmamoğlu
#Duruşma
#Soruşturma