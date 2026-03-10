Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında ikinci gün: 161 milyarlık vurgunun hesabını vermedi Yeni Şafak'ı hedef aldı

İBB'ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri’de hakim karşısına çıkacak. Duruşma 11.05 sıralarında kimlik tespitiyle başladı. Mahkeme başkanı ve İmamoğlu arasında tartışma yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’, ‘Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’, ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma’, ‘Suç Delillerini Gizleme’, ‘Haberleşmenin Engellenmesi’, ‘Kamu Malına Zarar Verme’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Çevrenin Kasten Kirletilmesi’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’, ‘Orman Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Maden Kanunu’na Muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

4 GÜN DEVAM EDECEK

Davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmalar Nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülen duruşmada, sanıkların savunmalarına devam edilecek.

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla açılan davanın görülmesine ikinci günde de gergin başlandı.

HAKİME ÜSTENCİ TAVIR: "SİZE SORUN YARATIR"

Hakimin uyarılarına rağmen mahkeme salonunu siyasi miting alanına çevirmeye çalışan İmamoğlu, mahkeme başkanına talimat vermeye kalktı. İmamoğlu, "Bu sizin kararınız ama kararınızı vermeden önce de dinlemenizi tercih ediyorum ama dinlemediniz. Ceza muhakemesi kanunlarına uygun olmadığını düşünüyorum." sözleriyle usulü eleştirirken, "Ekrem İmamoğlu'nu dinlemek istemiyorum demeniz size sorun yaratır." ifadelerini kullandı.

Kendisini "Ben bu ülkenin birinci partisinin cumhurbaşkanı adayıyım" diyerek savunan ve salondakilere alkışlatan İmamoğlu, yargılamanın siyasi olduğunu öne sürdü.

ADALET BAKANI GÜRLEK'İ HEDEF ALDI

161 milyar liralık vurgun iddialarını "yok hükmündeki çöp iftiraname" sözleriyle geçiştirmeye çalışan İBB Başkanı, iddianameyi hazırlayan dönemin başsavcısı, mevcut Adalet Bakanı Akın Gürlek'i de hedef aldı. İmamoğlu, "Bu operasyon tamamlanırsa bakan olursun denen kişi bakan olmuştur." diyerek akılalmaz iddialarda bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi: "Bu işin başında bulunan başsavcı görünümlü siyasetçinin yaptığı siyasi davadır. 2019 yılında seçim iptal olduğu gün ben kazandım, tekrar seçim kazanmakla olmuyor, bu tutuklayarak olsun demiştir. Bu siyasi kararla, siyasi bir görevle başsavcı görünümlü siyasetçi İstanbul'a gelmiş, vazifesini tamamlamış. İftiranameyi yazan kişi kendinden bilir hesabı ona göre iddianame yazmış. İmamoğlu'na mal etmişler, bakmışlar bir şey bulamıyoruz iftira atmışlar."

GERÇEKLERİ YAZAN YENİ ŞAFAK'A HAKARETLER

Kürsüde iddiaları çürütmek yerine şov yapmayı tercih eden Ekrem İmamoğlu'nun en büyük hedefi ise İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkını manşetlerine taşıyan basın oldu. İmamoğlu; Yeni Şafak, TRT ve Sabah gazetelerini isim vererek doğrudan hedef aldı.

Yolsuzluk iddialarının kamuoyuna duyurulmasından duyduğu paniği ve rahatsızlığı gizleyemeyen İmamoğlu, şu hezeyanlara imza attı:

"Türkiye’nin en kirli, en alçak, en haysiyetsiz, bu milletin vergileriyle haber yapan TRT’den sonra gelen Turkuaz grubu ve Yeni Şafak gibi ahlaksız grupların sayfalarında bu bilgiler yayınlanıyor. Sayfa sayfa, satır satır, sütun sütun her arkadaşımın adına kirli haberleri yapan o alçak kurumların, o ahlak dışı kurumların sayfalarında bunlar yayınlanınca, buna cevap vermekle yükümlü kalırsınız."

KÖŞEYE SIKIŞINCA RAMAZAN İSTİSMARINA BAŞLADI

Milyarlarca liralık kamu zararıyla yargılanan İmamoğlu, 107 tutuklu sanığın durumunu hatırlatarak son çare olarak manevi duyguları istismar etmeye girişti. İçinde bulunduğu durumu "koltuk hırsı" olarak nitelendiren İmamoğlu, "Bakın mübarek Ramazan ayındayız. Benim Ramazan ayında iftara giderken seçimim iptal edildi. Hem de bu milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı tarafından. Bizzat kendi ağzıyla. Aynı şekilde Ramazan ayında diplomam iptal edildi İftar sofrasına giderken. Ramazan ayında daha gün doğmadan, sahur sofrasında evim basıldı. Ve yine Ramazan ayında burada duruşma yapıyoruz. Bu cennet vatanda birbirine vicdanla, ahlakla, erdemle bakan insanların Ramazan ayında yaşatılana ve yaşanana bak. Neyle ilgili? Koltuk hırsıyla ilgili. Lütfen ama lütfen… Bakın Ramazan ayındayız, bayram geliyor. Bu arkadaşlarımı evlerine yollayın. Bu sistemin derdi benimle." sözleriyle şovunu tamamladı.







