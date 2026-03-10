Asrın yolsuzluk davasında İmamoğlu şovu

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin davada 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.

BAZI TUTUKLULAR SEGBİS İLE KATILDI

Bir kısım tutuklu sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri ile belediye başkanları, partililer, sanıkların aileleri, yabancı basın mensupları ve çok sayıda izleyici de yer aldı. Duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

SELAMLAMA KONUŞMASI TALEBİ

Duruşma başlamadan önce mahkeme başkanı, ilk celse tutuklu sanıkların savunmalarını tamamlayacaklarını belirterek, nisana kadar haftada 4 gün duruşma yapılacağını söyledi. Daha sonra söz alan İmamoğlu'nun avukatı, müvekkilinin "Selamlama konuşması" yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı da böyle bir usul olmadığını kaydederek, “Diğer yargılamalarda böyle bir selamlama mı oluyor? Şu anda söz alamazsınız. Kafana göre kalkıp kürsüye gelip söz isteyemezsin” diye konuştu. İmamoğlu'nun “Söz almak istiyorum” demesi üzerine başkan, “Alamazsın. Mikrofonu kapatalım” dedi. Bunun üzerine İmamoğlu kürsüye gelerek, mikrofonsuz şekilde "Söz almak istiyorum" diye bağırdı. Başkan da İmamoğlu'nu bu şekilde devam edemeyeceği konusunda uyardı. Seyirciler ve avukatlar da bu duruma tepki gösterdi. İmamoğlu, "Ekranın arkasına saklanmanıza gerek yok" sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Saklanmıyorum. Yerinize geçin” dedi.

"İNDİR O ELİNİ"

Mahkeme, sanık İmamoğlu'nun kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye geldiğini, defaatle uyarıldığını ancak konuşmaya devam ettiğini, uyarılmasına rağmen yerine geçmediğini belirterek, duruşma düzenini bozan davranışlarını sürdürmesi halinde salondan çıkarılacağı konusunda İmamoğlu'nu uyardı. İmamoğlu'nun mahkemeyi hedef alan sözleri sonrası mahkeme başkanı, "Sanığı dışarı alalım" dedi. İmamoğlu'nun "Hesabını vereceksiniz" demesi üzerine ise duruşma savcısı "O elini indir" dedi.

AVUKATTAN YENİ ŞAFAK’A İFTİRA

İmamoğlu'nun yerine geçmesinin ardından, avukatların usule ilişkin talepleri alınmaya başlandı. Bir sanık avukatı, savunma yapacak sanıkların listesinin kendilerine verilmediğini ancak Yeni Şafak’ta haber olduğunu ifade belirterek, asılsız beyanda bulundu. Avukatın bu sözlerini gerçek zanneden izleyiciler tepki gösterirken, tepkiler üzerine mahkeme başkanı, "Salonda alkış sloganla bu yargılama tamamlanmaz. İzleyici bölümünü uyarıyorum, boşaltırım" uyarısında bulundu. İzleyicilerin tepkilerini sürdürmesi üzerine başkan, salonun boşaltılması talimatı vererek, yerinden ayrıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, avukatların usule ilişkin talepleri dinlendi. Tutuklu sanık avukarları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, reddi hakim taleplerini davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti. Daha sonra duruşma bugün saat 10:00’a ertelendi.

CHP’liler yalanın peşinden koştu

Duruşma sırasında sanık avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu, mahkeme başkanına hitaben savunma sıralamasına ilişkin listenin Yeni Şafak’ta yayımlandığını öne sürdü. Bu sözlerin ardından izleyiciler bölümünde bulunan bazı milletvekilleri ve sanık yakınlarının da bulunduğu salonda tepkiler yükseldi. Tartışmaların artması üzerine mahkeme heyeti, izleyici bölümünün boşaltılması talimatını verdi. İzleyicilerin salonu terk etmemesi üzerine heyet duruşmaya ara vererek salondan ayrıldı.

YALAN İDDİAYI SAVUNDULAR

Bu asılsız ve yalan bilginin ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Parti Meclis Üyesi Bahadır Erdem başta olmak üzere pek çok CHP’li isimler sosyal medya üzerinden Yeni Şafak’ı ve muhabirimiz Burak Doğan’ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

CHP’li Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İfade verme sırasını gösteren duruşma listesi avukatlara verilmedi. Ancak aynı liste dün Yeni Şafak’ta yayımlandı. Avukatlar ‘Bu liste gazetede var, neden bize verilmiyor?’ diye sorunca mahkeme duruşmaya ara verip salonun boşaltılmasını istedi” ifadelerini kullandı.

CHP PM Üyesi Bahadır Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İBB davasında bir hafta boyunca talep edilmesine rağmen son güne kadar avukatlara verilmeyen sanık listesi Yeni Şafak muhabirine veriliyor. AKP Türkiyesinin yargı düzeni” ifadelerini kullanarak hem Yeni Şafak’ı hem de gazetenin muhabirini hedef aldı.

CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ise duruşmada bir avukatın savunma sıralama listesinin kendilerine verilmediğini öne sürerek, “Yeni Şafak haber yaptı, Yeni Şafak’a kim sızdırdı?” diye konuştu. Ertürk ayrıca, hakimin Akın Gürlek’ten talimatlı olduğunu iddia ederek, salonun jandarma tarafından boşaltıldığını öne sürdü.

Bu asılsız iddiayı destekleyen CHP’li isimlere milletvekilleri, meclis üyeleri, gazeteciler ve avukatlar da katıldı. Ancak kısa süre içinde Yeni Şafak’ta savunma sıralamasına ilişkin herhangi bir listenin yayımlanmadığının ortaya çıkması üzerine, söz konusu iddialara destek veren paylaşımların bir kısmı sosyal medyadan silindi. Bunlar arasında CHP destekli gazeteci Canan Kaya’nın paylaşımı da yer aldı.

AVUKATIN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Söz konuşu iddialara yönelik konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş ise, “Yeni Şafak, öyle bir liste yayımlamadığını ispatladı. Bunun üzerine İmamoğlu’nun avukatı ve ona inanıp bu yalanı yayan gazeteciler twitlerini sildi. Avukatın yalan söylediği ortaya çıktı. Koca CHP bir avukatın yalanı üzerine boşa düştü. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir. CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor” ifadelerini kullandı.







