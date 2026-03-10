İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi. Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakol komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerektiği belirtiliyor. Peki APP plaka değişimi için başvuru nereye yapılacak?
Milyonlarca araç sahibi plakalarını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılmış ve APP olarak adlandırılan plakalara cezai işlem yapılmakta. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yetkili kuruluş tarafından basılmayan, üzerinde resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurları bulunmayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediğini belirterek, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakaların bu kapsama girdiğini aktardı.
APP plaka cezası ne kadar?
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti. İhlalin aynı sene içerisindeki ikinci tekrarında ise verilecek cezanın iki katına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların mağdur olmaması için Bakan Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda 1 Nisan'a kadar sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.
Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimler ise mart sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme faaliyeti şeklinde yürütülecek.
Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle polis merkezi amirliklerine veya jandarma karakol komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerektiği belirtiliyor.
APP plaka değişimi başvurusu nereye yapılacak?
Sürücülerin daha sonra noterden plaka basım talep belgesini teslim alarak Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmeleri gerekiyor. Öte yandan, sürücülerin sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri önem taşırken, işlemin sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.
Gerçek plaka nası olur, üzerinde neler bulunur?
Plaka işlemleri Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetleri'nin Yürütülmesi Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri'ne göre yürütülüyor. Bu yönetmeliği göre plakalarda olması gereken özellikler özetle şöyle;
- Kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ve TR güvenlik işaretleri bulunan yansıtıcılı folyo ile kaplı olacak.
- İl kodu ile harf grubu arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak üzere 15 e 15 mm ebadında kare kod ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarası bulunacak.
- Güvenlik işaretleri, tescil plakalarının sahtelerinin veya kopyalarının yapılmasına engel olmak amacıyla yansıtıcı tabakalı - Güvenlik işaretler, güvenlik işaretleri takılı tescil plakası üzerinde aracın yaklaşık 1.8 metre önünde veya arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecelik bir açı ile bakıldığında görülebilir olacak.
- 1 metreden fazla yaklaşıldığında ya da 4 metreden fazla uzaklaşıldığında görülemeyecek nitelikte olacak.
Eski plakalar geçersiz mi?
Öncelikle, plakanızı resmi kurumların tarif ettiği yöntemlerle şoförler odasından aldıysanız ve buna eminseniz endişe etmenize gerek bir durum yok. Resmi kurumlardan alınmış bütün plakalar, eski tarihli veya yeni tarihli geçerli. Plakanızda rakam silinmesi, eğrilik, kesikler yoksa, kullanmaya devam edebilirsiniz. Gerçek olup yıpranmış durumdaki plakalar APP plaka sayılmaz ancak onların de cezası var.
APP plakaları gerçek plakalardan ayırt etme yöntemleri arasında karekod kontrolü de var. Ancak bütün plakalarda karekod olması gerekmiyor. Karekod uygulaması 1 Ocak 2024 tarihi sonrası basılan plakalar için zorunluydu ve bu tarih öncesi plakalarda bulunmuyordu. Eski plakaların karekodlu plakalarla ile değiştirilmesine gerek de yoktu. Yani, plakanız gerçek ancak karekod yoksa ceza uygulanmaz.
Plakalarda öncelikle olması gereken TR şeridi ve damga. TR şeridi, Türkiye’nin 1995’te Avrupa Gümrük Birliği sürecinden sonra AB uyumu kapsamında eklendi. Yani halkın gözünde “eski plaka” ile “yeni plaka” arasındaki en belirgin fark aslında bu sol mavi alan oldu. 1996 yılından sonra TR şeridi plakalara eklendi. 2000'li yıllarda plakalarda “alüminyum plaka, beyaz reflektif zemin, siyah karakter, sol tarafta mavi TR alanı” sabit geldi. Yetkili plaka basım atölyeleri de TŞOF ağı üzerinden yürütülüyor.
Plaka değişim ücreti ne kadar?
Mühürlü ve hologramlı olsa bile yetkili kurum tarafından basıldıktan sonra, harflerin ve karakterlerin boya, kabartma vb. yollarla değiştirilmesi, kenar çizgisinin kesilmesi ve boyanması, plakanın folyo veya camla kapatılması, plaka üzerinde karakteri değiştirme potansiyeli olan çivi, vida gibi her türlü izinsiz müdahale ağır kusur olarak değerlendirilmekte. Bu nedenle plakaları kontrol etmekte yarar var.
Aracınızda APP plaka var ise bulunduğunuz il yada ilçede Trafik Tescile müracaat edilecek. Plaka kayıpmış gibi işlem başlatın. Araç sahiplerinin nüfusa kayıtlı oldukları ikamet adresine göre il ve ilçelerdeki ilgili polis merkezlerine ve Jandarma'ya giderek kayı belgesi alacak. Bu belgeyle herhangi bir noterde işlem yapılarak plaka basım makbuzu alınacak.
Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödenecek. Plaka basım atölyesinde de plaka basımı gerçekleştirilecek. Yapılan işlemlerle ilgili plaka sahibi 1968 lira ruhsat ücreti, 850 lira da plaka ücreti ödüyor. Ücret illere göre değişim gösterebilir. Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor.