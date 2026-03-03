CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için 'Bekleyemeyiz' dedi

CHP, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinin 18 bakanlık için belirlediği demokrasi, adalet, ekonomi, dış politika, savunma sanayi, istihdam, tarım ve hayvancılık, sosyal yardım, eğitim, sağlık, turizm, ulaşım ve altyapı ile kadın ve gençlik alanındaki somut vaatlerin tanıtım lansmanını dün gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun “aday gösterilmeyeceği” iddialarını güçlendirecek üstü kapalı açıklamalarda bulundu.









İKTİDARA YÜRÜYORUZ

“İmamoğlu’nun ya da güçlü kadrolarımızın, yol arkadaşlarımızın Silivri’de olması bizim de kısıtlandığımız, hareket etmeyeceğimiz ve onların yolunu bekleyeceğimiz, ancak o zaman yürüyüşe geçeceğimiz anlamına gelmiyor” diyen Özel, “Her birimiz bir cumhurbaşkanı adayıyız, her birimiz bu partinin iktidara yürüyen kadrolarıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yönetim anlayışını değirmeyi hedeflediklerini de dile getiren Özel, “Yalnızca iktidarı değil, yönetim anlayışını değiştirecek, parlamenter demokrasiyi kuracağız. En kısa sürede Demokratik Parlamenter Sistem’e geçilecek” diye konuştu.









İMAMOĞLU’NUN KASASI KELEŞ’E YENİ GÖREV

Toplantıda, politika kurullarında yer alan isimler de tanıtılırken, İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan isimlerin de kurullara girdiği görüldü. Tutuklu bulunan Buğra Gökçe, Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulunda, İmamoğlu’nun kasası olduğu öne sürülen ve özel jetteki fuhuş partilerinde bulunduğu iddia edilen Fatih Keleş de Gençlik ve Spor Politika Kurulunda yer aldı.







