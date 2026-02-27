Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özgür Özel'in İmamoğlu görüşmelerinden sıkıldığı iddia edildi: AK Partili isimlere 'Benim Silivri'ye gidişimi yasaklayın' dedi

Özgür Özel'in İmamoğlu görüşmelerinden sıkıldığı iddia edildi: AK Partili isimlere 'Benim Silivri'ye gidişimi yasaklayın' dedi

12:1927/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu
Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu

Her hafta Silivri'de yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu görüşmelerden sıkıldığı ve AK Partili isimlere 'Benim Silivri'ye gidişimi yasaklayın' diyerek ricada bulunduğu iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'ye gidiyor. İmamoğlu ile yaklaşık 3 saat süren görüşmeler gerçekleştiren Özel'in burada aldığı talimatları uyguladığı biliniyor.

ÖZGÜR ÖZEL BU ZİYARETLERDEN SIKILDI

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'ın yazısında yer alan ifadelere göre Genel Başkan Özgür Özel'in her hafta Silivri'deki ziyaretlere gitmek istemediği iddia edildi. Hatta AK Partili MYK üyesinin aktardığına göre Özgür Özel, bu konuyu çözmek için AK Partili isimlere başvurarak 'Benim Silivri'ye gidişini yasaklayın' dedi.



#özgür özel
#imamoğlu
#silivri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oruç açarken, iftar saatinde edilecek iftar duası okunuşu ve anlamı