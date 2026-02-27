Özgür Özel'in İmamoğlu görüşmelerinden sıkıldığı iddia edildi: AK Partili isimlere 'Benim Silivri'ye gidişimi yasaklayın' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'ye gidiyor. İmamoğlu ile yaklaşık 3 saat süren görüşmeler gerçekleştiren Özel'in burada aldığı talimatları uyguladığı biliniyor.

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'ın yazısında yer alan ifadelere göre Genel Başkan Özgür Özel'in her hafta Silivri'deki ziyaretlere gitmek istemediği iddia edildi. Hatta AK Partili MYK üyesinin aktardığına göre Özgür Özel, bu konuyu çözmek için AK Partili isimlere başvurarak 'Benim Silivri'ye gidişini yasaklayın' dedi.