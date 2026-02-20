Boğaziçi'nde 'bariyer illüzyonu: 'Özgür Özel o rahatlığı sağduyulu gençlere borçlu'

"Özgür Bey ve avanesi okula çok rahat geldi ve girdi. Çünkü biz, onun girmesinde bir sakınca görmedik. Çünkü BİZ medeniyiz. Çünkü karşılarında vahşi bir güruh yok. Çünkü bizden eminler. Çünkü o geldiğinde kaos çıkarmayacağımızdan, yakıp yıkmayacağımızdan eminler. Çünkü biz, dirlik düzen içinde gelişmek, geliştirmek isteyen insanlarız. O okulda nadir kitapları, okulun kültür mirası olan antika mobilyaları yakan biz değiliz. Kendi arkadaşlarını okulda doğrayıp sandığa koyan biz değiliz. O okulda vahşet ve şiddet adına ne yapıldıysa hepsini yapan aşırı solcu provokatörden beriyiz. Çünkü hedefe erişsek de erişemesek de salihlerden olmak gibi bir niyetimiz var. Özgür Bey, Ramazan’ın ilk günü gelerek kendini iyice garantiye aldı. Çünkü muarızları karşısına çıkma niyeti olsa da bugün çıkmaz. Çünkü bugünün feyzinden istifade etti. Oysa Rektörlük baskını Ramazanda olmuştu; yapan haydutların öyle bir derdi de yoktu, nasibi de. Ezcümle bu memlekette bu huzurun teminatı biziz; siz keyfini sürün (Fazla coşup yakıp yıkmadan elbette).