Boğaziçi'nde 'bariyer illüzyonu: 'Özgür Özel o rahatlığı sağduyulu gençlere borçlu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Boğaziçi Üniversitesi ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretindeki güvenlik protokolünü “abluka” diye dillerine dolayan Özgür Özel ve yandaş medyasına tokat gibi cevap Boğaziçi mezunlarından ve sosyal medya kullanıcılarından geldi. Mezunlardan Cem Sahir İslam, "Özgür Bey ve avanesi okula çok rahat geldi ve girdi. Çünkü biz, onun girmesinde bir sakınca görmedik. Çünkü biz medeniyiz" ifadelerini kullandı. "Bu ülkede huzurun teminatı biziz; keyfini siz sürün" dedi.
13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Boğaziçi Üniversitesi’nde 1 milyar lirayı aşan yatırımla
tamamlanan yeni yurt binalarının açılışı ve vizyon toplantısı için kampüsteydi. Bu ziyaret esnasında,
her ziyarette olduğu gibi devlet protokolünün gerektirdiği güvenlik önlemleri
alındı.
Ana muhalefet lideri
Özgür Özel ise
bu protokol ve güvenlik önlemleri üzerinden dezenformasyona girişerek
"abluka"
ifadesini kullandı.
CHP lideri ve yandaş medyasına
en güzel cevap
yine Boğaziçi öğrencileri, mezunları ve sosyal medya kullanıcılarından geldi. Okulun eski mezunlarından
Cem Sahir İslam,
sosyal medya hesabından Şaban Sevinç'in paylaşımına şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Bey ve avanesi okula çok rahat geldi ve girdi. Çünkü biz, onun girmesinde bir sakınca görmedik. Çünkü BİZ medeniyiz. Çünkü karşılarında vahşi bir güruh yok. Çünkü bizden eminler. Çünkü o geldiğinde kaos çıkarmayacağımızdan, yakıp yıkmayacağımızdan eminler. Çünkü biz, dirlik düzen içinde gelişmek, geliştirmek isteyen insanlarız. O okulda nadir kitapları, okulun kültür mirası olan antika mobilyaları yakan biz değiliz. Kendi arkadaşlarını okulda doğrayıp sandığa koyan biz değiliz. O okulda vahşet ve şiddet adına ne yapıldıysa hepsini yapan aşırı solcu provokatörden beriyiz. Çünkü hedefe erişsek de erişemesek de salihlerden olmak gibi bir niyetimiz var. Özgür Bey, Ramazan’ın ilk günü gelerek kendini iyice garantiye aldı. Çünkü muarızları karşısına çıkma niyeti olsa da bugün çıkmaz. Çünkü bugünün feyzinden istifade etti. Oysa Rektörlük baskını Ramazanda olmuştu; yapan haydutların öyle bir derdi de yoktu, nasibi de. Ezcümle bu memlekette bu huzurun teminatı biziz; siz keyfini sürün (Fazla coşup yakıp yıkmadan elbette).
Bundan tam bir hafta sonra,
19 Şubat’ta kampüse giden CHP lideri Özgür Özel ise, 2021’den beri bilim üretmek yerine rektörlük binasına sırtını dönen bir gruba eşlik etti. CHP yandaşı medya, Özel’in kampüse
"elini kolunu sallayarak" girmesini bir kahramanlık gibi sunarken, Erdoğan’ın ziyareti sırasındaki güvenlik önlemlerini "abluka"
temasıyla işledi.
Özel’in "
Boğaziçi’ne bariyerle gidilmez"
sözlerine sosyal medyada Boğaziçi mezunlarından ve sosyal medya kullanıcılarından
etkili cevaplar
geldi:
