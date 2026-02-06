Özgür Özel rüştünü ispat etmeli

Elitaş, Bahçeli’nin ‘umut hakkı’yla ilgili konuyu salı günkü grup toplantısında ve daha önceki dönemlerde de beyan ettiğine vurgu yaparak, “Bu konu komisyondaki arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim açıklamaları ile ilgili soruya Elitaş, “Sayın Özgür Özel’in de erken seçim kanaatinde olduğu kanaatinde değilim. Sayın Özgür Özel’in özgürleşmesi gerekir. Sayın Özgür Özel haftalık olağan bilgi verme toplantılarından uzaklaşması gerekir. Şu anda Sayın Özgür Özel özgürlüğünü, rüştünü ispat edebilmesi için ağzından çıkanın net bir şekilde sonuç doğurabilmesi için haftalık olağan görüşmelerinden kurtulabilmesi gerekir. Yani Özgür Özel’in dediğine bakmayın, eş başkanın ötesindeki kişinin söylediklerine bakmak gerekir. Onun için şu anda grup başkanı statüsüne belki gelmiş olabilir. Baskın seçim, erken seçim zaten öne alınmış seçim demek” yanıtını verdi.