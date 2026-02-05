Yeni Şafak
Hatay'da Özgür Özel'e protesto şoku: "Bugüne kadar neredeydiniz?"

5/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Asrın felaketinin üzerinden geçen 3 yılda Hatay baştan aşağı yenilenip ayağa kaldırılırken; 30 araçlık konvoyla şehre gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı'da vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Hataylılar, Özel ve beraberindeki heyeti yuhalayarak Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP’nin yokluğudur. Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" yazılı pankart açtı.

Hatay, devletin kararlı adımlarıyla adeta küllerinden yeniden doğarken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bölgeye yaptığı ziyaret tepkilerin odağı oldu. İhya ve inşa seferberliğini görmezden gelerek 30 araçlık konvoyla şehre gelen Özel, Reyhanlı’da vatandaşların protestosuyla karşılaştı.

KONVOYLU ZİYARETE CEVAP

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin ardından Hatay’a geçen CHP heyeti, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Şehirde yürütülen devasa altyapı ve konut çalışmalarını karalamaya yönelik bir dil benimseyen Özgür Özel, Reyhanlı ilçesinde halkın tepkisiyle karşılaştı.


Vatandaşlar, deprem sürecinde yerel yönetimlerin yetersizliğini hazırladıkları pankartlarla yüzlerine vurdu. Meydanda toplanan kalabalık, "Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP’nin yokluğudur" ve "Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" yazılı pankartlar açarak Özel ve beraberindeki heyeti yuhaladı.

ELEŞTİRİ ALINCA 'EMANET' SÖYLEMİNE SARILDI

Reyhanlı’da halkın sert tepkisiyle karşılaşan Özgür Özel, Antakya’daki programında ise söylem değişikliğine gitti. Burada açıklamalarda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hatay'ı bir daha geri vermemek üzere Hatay Büyükşehir'i kazanacağız. Atatürk'ün iki büyük eseri var. Biri cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün bir tane emaneti var. O da Hatay'dır."

Depremzedelerin en zor günlerinde yanlarında muhatap bulamadıklarını haykırdığı CHP yönetiminin, bu açıklamaları bölgede karşılık bulmadı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerdeki yıkımın fotoğraf ve videoları ile afetin üçüncü yılında aynı açıyla havadan kayda alınan görsellerin birleşimi, şehirde inşa çalışmalarında gelinen noktayı ortaya koydu. Cumhuriyet Meydanı önünde yer alan ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılarak hizmete alınan tarihi Meclis binasının depremin ardından kaydedilen karelere göre 3 yıllık değişimi 2026'da aynı açıdan dronla görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da 'Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.




