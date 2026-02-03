Asrın felaketinden asrın inşasına: 'Saatte 23 günde 550 konut ürettik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Bahçelievler’de 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin şehircilik vizyonuna ve deprem bölgesindeki kalkınma hamlesine dair önemli açıklamalarda bulundu. 500 bin sosyal konut projesiyle vatandaşları yuva sahibi yapmaya azmettiklerini belirten Kurum, Türkiye'nin dünya şehircilik tarihinin en devrimci ve başarılı ülkesi olduğunu ifade etti.

"11 İLİMİZDE HAYATLAR DEĞİŞTİ"

Konuşmasında 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Bakan Kurum, sürecin zorluğuna dikkati çekti. Milletçe yüreklerin dağlandığı bir sınavdan geçildiğini anlatan Kurum, "Hüzünle, gözyaşıyla 6 Şubat sabahı uyandık. Bir gecede 11 ilimizde hayatlar değişti. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük deprem, sadece büyüklüğüyle değil, etkilediği coğrafyada da insanlık tarihine asrın felaketi olarak geçti." diye konuştu.

Depremin etki alanının büyüklüğüne işaret eden Bakan Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"110 bin kilometrekarelik alan. Bugün Bahçelievler'de konuştuğumuz yer 17 bin metrekare. 11 ilde yaşadığımız deprem, 7'si büyükşehir olmak üzere 11 ilimizde, 124 ilçe ve 6 bin 900'den fazla mahallede hayatı durdurdu. Dikkatinizi çekmek isterim ki bu alan, 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden büyük. Bu devasa alanda yaklaşık 14 milyon insanımız, kardeşimiz depremden doğrudan etkilendi."

"104 MİLYAR DOLARLIK MADDİ KAYIP"

Felaketin sadece yüreklerde değil ekonomide de derin yaralar açtığını vurgulayan Bakan Kurum, "Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak 150 milyar dolara yakın maddi kayıp yaşattı." ifadelerini kullandı.

Yaşanan tüm acılara rağmen devletin ve milletin el ele verdiğini belirten Kurum, umudun bir an bile kaybedilmediğini söyledi. 6 Şubat sabahı tutulan ellerin, evler ve iş yerleri teslim edilene kadar bırakılmayacağı sözünü verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Her zorlukta yeniden doğrulduk, her yıkımın ardından hep birlikte yeniden ayağa kalktık. 86 milyon vatandaşımızla birlikte deprem bölgesi için gece gündüz demeden bir mücadele ortaya koyduk." dedi.

"GÜNDE 550 KONUT ÜRETTİK"

Türkiye'nin en öncelikli meselesinin deprem bölgesini ayağa kaldırmak olduğunun altını çizen Bakan Kurum, inşa sürecindeki hıza dikkati çekti. Depremin 15. gününde ilk temellerin atıldığını, 45. günde ise ilk evlerin teslim edildiğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konut bitirdik ve büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla milletimize anahtarlarını teslim ettik."

"TARİHİ MİRASI AYAĞA KALDIRIYORUZ"

Sadece konut yapmadıklarını, şehirlerin kimliği olan meydanları ve tarihi yapıları da ihya ettiklerini anlatan Bakan Kurum, İskenderun sahilinde yapılan çalışmalara değindi. Kurum, "İskenderun sahilini görmelisiniz. Belki de Türkiye'de örneği yok. 10 ayda yaptık. 303 bin metrekarelik alanda şimdi Akdeniz'i seyredebiliyorsunuz. Depremden sonra 1 metre sular altında kalmıştı." şeklinde konuştu.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması konusundaki hassasiyetlerini dile getiren Bakan Kurum, Hatay'daki çalışmaları örnek göstererek şunları kaydetti:

"Hatay'da tarihi meclis binamızdan oradaki Kemalpaşa'ya, dünyada ilk aydınlatılan cadde olan Kurtuluş Caddesi'ne, Anadolu'nun ilk mescidi Habibi Neccar Camisi'ne kadar hepsini ayağa kaldırdık. Her ilde ulu camilerimiz, oradaki hanlarımız, hamamlarımız, meydanlarımız aslına uygun bir şekilde ihya edildi."







