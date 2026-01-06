Bakan Kurum: 'Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik'

Başvuru süreci biter bitmez kura çekimlerinin başladığını vurgulayan Bakan Kurum, kura çekimlerinin hemen ardından da inşa sürecinin başlayacağını açıkladı:

Sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık’ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman’da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van’da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız.