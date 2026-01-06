Bakan Kurum: 'Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerinin hemen ardından inşa sürecinin başlayacağını açıklayan Bakan Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi’nde şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara’daki kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekim sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, projeye 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurduğunu hatırlatarak, “Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız ile İstanbul’dan oldu. Ankara’dan 287 bin 94 ve İzmir’den 221 bin 921 başvuru yapıldı” diye konuştu.