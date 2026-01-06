Yeni Şafak
Bakan Kurum: 'Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik'

Bakan Kurum: 'Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik'

6/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Başvuru süreci biter bitmez kura çekimlerinin başladığını vurgulayan Bakan Kurum, kura çekimlerinin hemen ardından da inşa sürecinin başlayacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerinin hemen ardından inşa sürecinin başlayacağını açıklayan Bakan Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi’nde şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara’daki kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız” dedi.


06 Ocak, Salı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekim sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, projeye 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurduğunu hatırlatarak, “Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız ile İstanbul’dan oldu. Ankara’dan 287 bin 94 ve İzmir’den 221 bin 921 başvuru yapıldı” diye konuştu.


06 Ocak, Salı

“HIZLA KONUTLARIMIZIN İNŞA SÜRECİNE BAŞLAYACAĞIZ”

Başvuru süreci biter bitmez kura çekimlerinin başladığını vurgulayan Bakan Kurum, kura çekimlerinin hemen ardından da inşa sürecinin başlayacağını açıkladı:
Sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık’ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman’da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van’da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız.

