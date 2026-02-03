Yeni Şafak
Diyarbakır'da 21 Ocak'tan bu yana aranan 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu

13:003/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Nimet Kılıç, 13 gündür yüzlerce kişilik ekip tarafından aranıyordu.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp olan şizofren hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç’ın bulunması için iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmaları 2 haftadır aralıksız sürüyordu. Kılıç'ın cansız bedeni bugün derede bulundu.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için yürütülen arama çalışmalarına çok sayıda ekip katıldı.

Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ile çeşitli kurumlardan toplam 303 personel, mahalle kırsalı ve sulak alanlarda arama-tarama faaliyeti yürüttü.


