Diyarbakır’da kayıp kadını arama çalışması 6’ncı gününde devam ediyor: 137 kişi sahada

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Arama çalışmaları, 6'ncı gününde de 96 jandarma, 10 Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve 31 AFAD personeli ile sisli ve soğuk havaya rağmen sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarında 4 dron ve 2 arama köpeği de kullanıyor.