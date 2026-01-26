2026 yılı Ocak ayı verilerine göre piyasa katılımcıları ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri gerilerken, hanehalkının beklentisi %52,08'e yükseldi. Memur ve emekli maaşlarının ardından, 2026 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak ayı enflasyon oranı, hem piyasaların yönünü hem de yıl sonu hedeflerini belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek olan veri, Ocak ayındaki fiyat hareketliliğini resmi rakamlarla ortaya koyacak. Peki, Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Artış yüzde kaç oranında olur? İşte detaylar.
TÜİK tarafından açıklanacak yılın ilk verileriyle Ocak enflasyonu belli olacak. Konuya dair geri sayım başlarken, TCMB'nin Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. 72 katılımcıyla yapılan ankete göre; geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Peki, 2026 Ocak enflasyonu ne zaman belli olacak?
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.
Bir önceki anket döneminde 25,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,6 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi 29,5 milyar dolar oldu.
OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ocak ayı enflasyon rakamları da 3 Şubat 2026 Salı günü belli olacak.
ARALIK AYI ENFLASYON NE OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,36 arttı.
Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, üretici fiyatlarında yüzde 27,67 oldu.
TCMB OCAK AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI
