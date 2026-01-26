Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

15:0226/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nijerya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor: İşte masadaki konular
Nijerya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor: İşte masadaki konular

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

26-28 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ziyaret, Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

KRİTİK ZİYARET 27 OCAK'TA

Ziyaretin en önemli durağı 27 Ocak Salı günü olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Konuk Cumhurbaşkanı Tinubu arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Görüşmelerde şu başlıkların öne çıkması bekleniyor:
İkili İlişkilerin Gözden Geçirilmesi:
Mevcut diplomatik ve ekonomik bağların analizi.
Yeni Anlaşmalar:
İş birliğini derinleştirmeye yönelik çeşitli mutabakat zaptlarının imzalanması.
Küresel Konular:
Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişi.

MASADA "SAVUNMA SANAYİ" VE "YATIRIM" VAR

İletişim Başkanı Duran’ın açıklamasına göre, ziyaret sadece diplomatik görüşmelerle sınırlı kalmayacak.

İşte Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklama:

"Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanmaktadır.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu’nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir."



#son dakika
#Nijerya
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekirdağ TOKİ çekilişi ne zaman? 6 bin 865 sosyal konut Tekirdağ TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi gün yapılacak?