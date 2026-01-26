Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

26-28 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ziyaret, Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

KRİTİK ZİYARET 27 OCAK'TA

Ziyaretin en önemli durağı 27 Ocak Salı günü olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Konuk Cumhurbaşkanı Tinubu arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Görüşmelerde şu başlıkların öne çıkması bekleniyor:

İkili İlişkilerin Gözden Geçirilmesi: Mevcut diplomatik ve ekonomik bağların analizi.

Yeni Anlaşmalar: İş birliğini derinleştirmeye yönelik çeşitli mutabakat zaptlarının imzalanması.

Küresel Konular: Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişi.

MASADA "SAVUNMA SANAYİ" VE "YATIRIM" VAR

İletişim Başkanı Duran’ın açıklamasına göre, ziyaret sadece diplomatik görüşmelerle sınırlı kalmayacak.

İşte Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklama:

"Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanmaktadır.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu’nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir."







