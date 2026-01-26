TOKİ tarafından ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ankara Çubuk 503 Adet Konut Projesi’nde yer alan hak sahipleri 12 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında taşınmazlarını teslim alacaklardır.