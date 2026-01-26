Yeni Şafak
Ankara'da TOKİ sosyal konutları teslim ediliyor: TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

13:1426/01/2026, Pazartesi
TOKİ konut teslimleri
TOKİ konutları teslimleri devam ediyor. Ankara Çubuk 503 Adet Konut Projesi’nde yer alan hak sahipleri 12 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında taşınmazlarını teslim alacaklar. İşte TOKİ Ankara konut teslim programı ve taksit ödeme tarihleri.

TOKİ tarafından ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Ankara Çubuk 503 Adet Konut Projesi’nde yer alan hak sahipleri 12 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında taşınmazlarını teslim alacaklardır.

TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Konut alıcılarından taksit ödemeleri teslimden sonra başlayacak alıcıların ilk taksit ödemesi Şubat 2026 ayında başlayacak olup, İlk dönemsel artışı Temmuz 2026’te uygulanacaktır.3065 sayılı KDV kanunu gereğince anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan %10 oranında Katma Değer Vergisi taşınmazın tesliminden sonraki kalan vadelere yayılarak tahsil edilecektir.

#TOKİ
#TOKİ sosyal konutları
#Ankara TOKİ konutları
