Kiraya ne kadar zam yapılacak? Şubat ayı ev ve işyerleri için kira artış oranı hesaplaması

Tuğba Güner
12:2726/01/2026, الإثنين
2026 yılının Şubat ayında kiracılar ve ev sahipleri için merak konusu olan kira artış oranı henüz netleşmedi. Türkiye'de kira zamları, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine göre belirleniyor ve bu yıl da süreç aynı şekilde ilerleyecek. Peki, Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat ayında kiraya ne kadar zam yapılabilecek? İşte Şubat ayı ev ve işyerleri için kira artış oranı hesaplaması.

Şubat 2026 kira artış oranı, ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması doğrultusunda belirlenen kira zam oranı, yeni dönemde kontrat yenileyecek milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Peki Şubat 2026 kira artış oranı ne kadar olacak, kira zammı ne zaman belli olacak?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


2026 yılı için TÜİK, 3 Şubat 2026 tarihinde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK'in aylık enflasyon verileriyle netlik kazanacak.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, kira sözleşmelerine uygulanacak yıllık artış oranları hesaplanacak ve kiracılar ile ev sahipleri arasında uygulanacak zam miktarı belirlenecek.


KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ


Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

Kira zam oranı: %34,88

Zamlı bedeli: 5.232

Yeni kira bedeli: 20.232 TL




GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?


TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 oldu.


