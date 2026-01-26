GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?





TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 oldu.



